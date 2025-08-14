ビッグカップル誕生！ 26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、これまでの交際タイムライン
“映画スターと言えば”のトム・クルーズと、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』や『バレリーナ：The World of John Wick』でアクション俳優としても活躍するアナ・デ・アルマス。今年に入ってから度々2ショットをキャッチされ始め、そのたびにデートなの!? 仕事の付き合いなの!? と世間をザワつかせてきたが、先日ついに手つなぎデートをキャッチ。26歳差のビッグカップル誕生とみて間違いないようだ。今回は、そんな2人の関係をタイムラインに沿って振り返る。
【写真】ヘリポートでの2ショットからついに撮られた手つなぎデートまで！＜写真でチェック＞
★2月に撮られた初2ショット
バレンタインの前夜、英ロンドン・ソーホーにて、人気レストランを後にする2人の姿が初めてキャッチされた。2人はセルフィーに応じるなどファンにも機嫌良く対応し、テイクアウトの紙袋を手に、同じタクシーで去っていったそう。それぞれのエージェントも一緒だったらしく、情報筋は「この先のコラボレーションの可能性について話し合っていた」「ロマンティックな関係にはなく、ただの友人のようだった」とコメント。アナは2ヵ月前に、故郷キューバの共産党中央委員会第一書記兼共和国大統領、ミゲル・ディアス＝カネルの継子であるマニュエル・アニード・クエスタと手つなぎデートをパパラッチされており、この時点では、仕事関係説が濃厚だった。
★3月 トム操縦のヘリでロンドンへ
14日、アナはトムの操縦するヘリコプターで、ダグ・リーマン監督と一緒にロンドンに到着。2人ともカジュアルなルックで、トムはリュック、アナはトートバッグを持っていたとか。ちなみに、日本ではホワイトデーにあたる日だけれど、キューバにもアメリカにもホワイトデー文化はないので日付に特別な意味はなさそう。
★4月 共演説が優勢に
13日、スペイン・マドリードから、トムの操縦するヘリで、ロンドンに到着する2人をキャッチ。アナは愛犬エルヴィスとサルサを連れていた。この時もリーマン監督の姿があり、共演説が有力視される。
★4月30日 アナの誕生日に公園デート!?
3ヵ月連続で月の半ばに2ショットを撮られた2人だが、4月には月末にもヘリでロンドン入りする姿をキャッチ。アナが37歳の誕生日を迎えた30日には、ロンドンの公園でロマンティックに散歩を楽しむ姿をファンに撮られ、TikTokで明るみに。警護もいたようだが、2人は肩も触れそうな距離感で歩いており、それまで疑問視されていた交際説が一気に過熱した。
★5月 ベッカムの誕生日パーティーで“身バレ”
ロンドンデートから数日後には、トムの仲良し、デヴィッド・ベッカムの50歳を祝うプライベートな誕生日パーティーに出席し、帰り際、傘で隠れるように車に乗り込むところをキャッチ。後部座席のアナはかがんで姿を撮られないように気を遣っていたが、のちにデヴィッドの妻ヴィクトリアがインスタグラムにアップしたパーティーの写真に、ストラップドレスを着て手にグラスを持つアナがばっちり写り込んでいるのが発見された。
★5月 トム＆アナが互いについて初コメント
2ショットを撮られても口を堅く閉じていた2人だが、トムの『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』と、アナ主演の『バレリーナ：The World of John Wick』のアメリカ公開を同時期に控えた5月には、それぞれがついにコメント。アナはトーク番組『グッドモーニング・アメリカ』で、「いくつかのプロジェクトを進めています。ダグ・リーマンやクリストファー・マッカリー、そしてもちろん、トムも一緒です。すごくワクワクしています」と発言。一方トムも、『ファイナル・レコニング』のロンドンプレミアで、「観たばかりだけど、最高だった」と『バレリーナ』を称賛。3日後のニューヨークプレミアでは、「本当に最高です。彼女は才能がありますから、きっと大ヒットします」と太鼓判を押していた。
★6月 アナがトムの声援に感謝
トムからの声援を一身に受けたアナは、『バレリーナ』のロサンゼルスプレミアで、「本当にうれしいし、誇らしいです」とコメント。「彼のような人がこの映画を気に入ってくれて、サポートしてくれるなんて！ 自分が出演しているわけでもないのに祝福してくれた。本当に最高です」と喜びをあらわに。
★7月 ヨットバカンスをキャッチ
スペイン・メノルカ島沖にて、ヨットバカンスを楽しむ2人の姿をキャッチ。Hello！が掲載した写真によると、アナは黒いビキニの上に白いサマードレスを羽織り、ストローハットを合わせた姿。トムは水色のトップスにブルーのショートパンツを合わせ、アナと似たデザインのハットをかぶっていたようだ。2人はヨットのデッキでビーンバッグに座り、リラックスした様子で親し気に会話。アナの愛犬サルサも一緒にいたようで、アナがトムの座るビーンバッグに足を乗せ、寛ぐ様子も写真に撮られた。これに再び熱愛説が過熱。
★7月 オアシスのコンサートに出没
バカンスから戻った2人はロンドンにヘリで到着し、翌日、ウェンブリー・スタジアムで開催されたオアシスのコンサートに揃って出没。パパラッチの目はあざむいたものの、英セレブのゴールディが投稿したインスタグラムの映像に、トムとアナが手を取り合う様子が映り込んでしまい、アナの存在が明らかに。
ついに決定的瞬間をキャッチ
★7月 アナの自宅があるバーモント州ウッドストックで手つなぎデート
コンサートの直後には、大西洋を隔てた米バーモント州ウッドストックにて、手をつないで歩く決定的な姿がついにキャッチされた。報じたTMZは関係を公表したものとして交際を確実視。同地にはアナの自宅があり、トムをお気に入りの場所に案内したそう。国立公園をドライブし、買い物をしたり、アイスクリームショップに立ち寄ったりと、カップルらしく過ごしたと伝えられた。
★ダグ・リーマン監督の次回作で共演
この5カ月、ロンドンを中心に世界中でキャッチされている2人だが、ヘリとプライベートジェットを駆使して自在に行き来している様子。実はこれも、トムのアナに対するアピールの1つだとか。「金を気にすることなく、最高の中の最高を手にすることができると彼女に知って欲しい。彼は完全な紳士なので相応しい態度を取りたい」という関係者談も伝わっている。
2人はこの後、アナの話通り、ダグ・リーマン監督の超自然的海洋スリラー『Deeper（原題）』で共演予定。すでに潜水訓練を受けたと伝えられており、撮影開始も近いとみえる。公開の暁には、2人でプロモーション活動を行うのが必至。正式に2ショットを見られる日もそう遠くはなさそうだ。
（文：寺井多恵）
