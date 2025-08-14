「条件を使いこなす」ことができれば数学の精度と応用範囲は格段に拡がる。教員採用試験問題から金融商品のしくみまで実例解説！

まずは教員採用試験問題に挑戦！

本稿では、「条件を使いこなしているか」を自問することの意義について述べよう。自問することによって、隠れている条件やギリギリの条件が表にあらわれてくることがある。それが問題を解決する決定的なヒントを与える。

初めに、数学マークシート問題を2つ考えてみたい。最初の問題は、かつて某県の教員採用試験に出題されたもので、ゼミナールの学生から質問されたことがきっかけで裏技を思いついたのである。

例題：図のように四角形ABCDとDEFGは、どちらも2つの辺の長さが1と2の長方形で、点Gは辺ADの中点である。いま長方形DEFGを固定して、点Dを中心として長方形ABCDを右にゆっくり回転させ、長方形DEFGと重なったところで止める。このとき長方形DEFGにおいて、線分ADが回転して通った部分と重ならない斜線部分の面積を求めよ。なお、π（パイ）は円周率である。

解答群

（ア）（6−π＋√3）/3

（イ）（6−2π＋√3）/3

（ウ）（12−π−3√3）/3

（エ）（12−2π−3√3）/6

（オ）（12−2π＋3√3）/6

解説：裏技の解答として、長方形ABCDやDEFGの面積は2である。そこで、斜線部分の面積は0.5よりだいぶ小さいことが分かる。いま、

π≒3.1、√3≒1.7

という近似値を（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）それぞれに代入してみると、（ア）、（ウ）、（オ）は0.5より大きく、（イ）はほぼ0.5であることが分かる。したがって、答えは（エ）となる。

ちなみに正しい解答は、線分GDと線分HDの長さはそれぞれ1と2なので、角GDHは60°、それゆえ角HDEは30°となる。そこで、三角形GDHと扇形HDEの面積が次のように求まる。

三角形GDHの面積＝1×√3÷2

扇形HDEの面積＝2×2×π÷12

そこで、正解の（エ）が導かれることになる。

与えられた条件から□に入る数字は？

次の問題は、かつて拙著『出題者心理から見た入試数学』の帯に書いたものである。

例題：xyz＝1、a＝x＋（1/x）、b=y＋（1/y）、c=z＋（1/z）

のとき、次の式を計算せよ。

（aの2乗）＋（bの2乗）＋（cの2乗）−abc＝□

＊なおマークシート問題の解答用紙の形から、□には数字が一つ入ることが分かるようになっている。

解説：裏技の解答として、

x＝y＝z＝1

という特殊な状況を考えると、

a＝b＝c＝2

となるので、

□＝4＋4＋4−8＝4

を得る。

もちろん、これでもマークシート形式ゆえに満点であるが、□のない記述式答案ならば0点の答案である。

なぜならば、xyz＝1という条件を満たすすべての場合について計算結果が4になることを示してはいないからである。

記述式答案で満点の正解を得るためには、xyz＝1から導かれる文字式の計算をしばらく続けて、最後に文字が鮮やかに消えて答えの4が出る方法で書かなくてはならない。良心的な答案を書いた受験生のことを想うと、複雑な気持ちになる。

「文字に具体的な数字を入れて答えを当てる方法」で正解を見破ることができるマークシート式の入試問題は、過去いくらでも出題されていたことを思い出す。

上の2つの例題で示した裏技は、残念ながら論理としては間違っていないのである。ようするに、マークシート式問題ゆえの「条件を上手に使う」だけなのである。

天秤を3回使って、1つだけ重さの違うオモリを見つけるには？

次に述べる13個のオモリの問題は、上の2つの例題のように後ろめたい気持ちになるものではなく、なかなか気づかない要点がある面白い問題である。その後で、それを一般化させた定理を述べよう。

問題（13個のオモリ）：外見が同一のオモリが13個あり、そのうちの1つだけ他と重さが違うとする。それは他と比べて軽いか重いかは分かっていない。天秤を3回使ってそのオモリを決定する方法を述べよ。

解説：まず、天秤の両側に同じ個数のオモリを載せて釣り合ったときは、それらのオモリは正常であることに注意する。以下、解答を述べよう。

最初は、4個のオモリの集合Sと4個のオモリの集合Tで比べる。その他の5個のオモリの集合をUとする。

1回目に釣り合った場合。

正常と分かった3個のオモリとUの3個のオモリで、2回目を比べる。これで（天秤がどちらかに）動けば、たとえばUの3個が上に動けば、そのUの3個に軽いものがあるので、あと1回で決定できる。2回目でも動かなければ、最後の1回は、正常な1個とUの他の2個のうちの1個を比べればよい。

1回目に釣り合わなかった場合。

一般性を失わずに、Sが上がってTが下がったとする。2回目は、天秤の左にSから3個のオモリ、およびTから1個のオモリを乗せ、天秤の右にはSから1個のオモリ、およびUから正常な3個のオモリを乗せる。このとき次の（ア）、（イ）、（ウ）に分けて考える。

（ア）左が上がって右が下がる場合。

左に乗せたSからの3個のオモリに軽いものがあるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

（イ）釣り合う場合。

2回目に乗せなかったTの3個のオモリに重いものがあるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

（ウ）左が下がって右が上がる場合。

この状況では、2回目に左に乗せたTの1個のオモリか右に乗せたSの1個のオモリが違うものになるので、あと1回で違うオモリを決定できる。

上の問題は、定理のように一般化することができる。なお、定理の証明には命題の結果を用いる。命題の証明は簡単であるが、定理の証明は簡単ではない（拙著『離散数学入門』を参照）。

この証明は昔、東京理科大学のゼミナールで学生諸君と一緒に熱く議論して完成したものであり、その熱気を懐かしく思い出す。もちろん、13個のオモリの問題が重要なヒントになっている。

命題：nを自然数とし、外見が同一のオモリが（3のn乗）個ある。そのうちの1つだけ他と重さが違うとし、それは他と比べて軽いか重いかは分かっている。このとき、天秤をn回使ってそのオモリを決定することができる。

定理：nを自然数とし、外見が同一のオモリが［｛3の（n+1）乗−1｝/2］個ある。そのうちの1つだけ他と重さが違うとし、それは他と比べて軽いか重いかは分かっていない。このとき、天秤をn+1回使ってそのオモリを決定することができる。

価格変動がないと予測したオプション取引の戦略を考えてみよう

多くの人にとって先物取引という言葉から連想するものは、原油のように現物商品があるものの実際の受け渡しは不可能な商品、あるいは債券や株式のような現物商品とは無関係な金融商品だろう。しかし元来、先物取引は「ある現物商品をあらかじめ決められた条件で将来売買することを現在契約しておく取引」のことであった。

それが次第に、現物商品から金融商品へその対象が移ったのである。また決済方法も、決済日以前に差し金決済によって済ませるのが普通になった。差し金決済とは、先物取引で買い建てていた（将来買うことを契約していた）者がその契約を転売すること、または先物取引で売り建てていた（将来売ることを契約していた）者がその契約を買い戻すことである。

さて、ある先物商品Aを決済日に2000円で買い建てていた甲と、決済日に2000円で売り建てていた乙がいたとする。両者とも決済日に差し金決済を行う場合、それぞれの利益額y(円) を決済日のAの価格x(円) で表すと、

甲：y=x−2000

乙：y=−x＋2000

となる。両者とも大きな利益を見込めるものの、大きな損失の可能性もある。ここで、ある種の保険のようなものをかけることによって大きな損失だけは免れないか、と思うのが人間の心理だろう。そこで登場するのが、オプション取引である。

オプション取引とは、ある商品Aをあらかじめ決められた条件で将来買い付ける権利（コールオプション）、あるいは売り付ける権利（プットオプション）を売買する取引のことである。

買い付け、あるいは売り付けができる日を権利行使日、買い付けあるいは売り付けができる価格を権利行使価格という。そして、コールオプションあるいはプットオプションにつく値段（オプション料）をプレミアムという。

権利行使価格が2000円、プレミアムが100円の場合、コールオプションおよびプットオプションそれぞれの買い手および売り手の利益額をy(円)、権利行使時のAの価格をx(円)で表すと以下のようになる。ただし、それぞれの買い手が権利行使日に権利を行使した方がより有利なときは、必ずそうすることを仮定する。

I：コールの買い手

y=−100（x≦2000）

y=x−2100（x≧2000）

II：コールの売り手

y=100（x≦2000）

y= 2100 −x（x≧2000）

III：プットの買い手

y=1900−x（x≦2000）

y= −100（x≧2000）

IV：プットの売り手

y=x−1900（x≦2000）

y= 100（x≧2000）

I、II、III、IVをグラフで表すと次のようになる。

ここで問題であるが、「商品Aの価格が上にも下にもほとんど動かないことを予想する場合は、何か手があるだろうか」ということを考えてみよう。

この問題は、今からちょうど30年前に数学啓蒙書を最初に上梓するときに書いたことであり、2つの関数の“和”という例を想像したことを懐かしく思い出す。

答えは、IIとIVの合計、すなわちコールの売りとプットの売りを同時に行うことである。

いろいろな問題に直面したとき、「やり方」の真似をする前に「条件を使いこなしているか」を自問するのも楽しいのではないだろうか。

13個の発見的問題解決法

7人の集団から毎回3人を選び掃除当番をする。7人が公平に担当するには？背理法を用いて考える「パズルと公平なスケジュール」

