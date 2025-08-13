ノベスタとフィレオが初コラボ　サッカー用スパイクに″さりげなく″着想したシューズを発売

スロバキア発のシューズブランド「ノベスタ（NOVESTA）」が、フィレオ・ランドウスキ（Philéo Landowski）が手掛けるシューズブランド「フィレオ（PHILEO）」と初めてコラボレーションしたシューズ「KIX LACE BALLERINA」を発売する。国内では、8月下旬から9月上旬にかけてフィレオ公式オンラインストアや、HNW、KITH TOKYO、THE FOUR EYED、MIDWEST TOKYO、伊勢丹新宿で取り扱う。価格は115ユーロ（約1万9849円）。

フィレオは、2020年に設立。「思索的かつ建築的」な視点をシューズのボリュームの再構築や、実験的な素材使いで表現し、「ユーティリティ」「思春期」「反抗」といったコードを用いてシューズを製作している。

同コラボは、「スポーツ」をフィレオのデザイン言語で再解釈。サッカー用スパイクに"さりげなく"着想し、製作の過程で、要素を削ぎ落とした。アッパーの素材にはキャンバス素材を使用し、ソールには耐久性と機能性を重視して設計されたノベスタのシグネチャー「バルカナイズドラバーソール」を組み合わせた。

カラーは、ブラックとピンクの2色を展開。ブラックには、黒のキャンバスアッパーにスパイクデザインをほのかに想起させるラバーソールを、ピンクには、柔らかなピンクのアッパーにくすんだピンクのラバーソールを組み合わせた。色彩・質感・素材の相互作用により「馴染みある形を意外性と深い考察を伴った新たな姿へと再構築する」というブランドの意志を表現したという。

