I-neが、2025年12月期第2四半期決算（2025年1月〜6月）を発表した。買収した「トゥヴェール（TOUT VERT）」の奏功で売上高は前年同期比9.9％増の223億2100万円となった。営業利益は、2024年に実施したM&Aによるのれん償却費等の計上により同17.0％減の16億8800万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同25.6％減の9億2300万円となり、増収減益だった。

カテゴリー別の売上高は、主力のヘアケアで「ボタニスト（BOTANIST）」のエイジングケアライン「ルース（ROOTH）」のリニューアルや、「ヨル（YOLU）」の詰め替え品のオンライン展開が伸長したが、中国事業の撤退やヨルの全面リニューアルの市場認知の遅れなどが響き、同10.8%減の126億7000万円となった。なお、オンライン販売は全主力ブランドが前年同期比から増収し、同16.7%増と好調だった。

スキンケアカテゴリーは同432.7%増の43億4000万円と大幅に伸長。約60%を占めるトゥヴェールで、アマゾンやゾゾコスメへの導入、初のオフライン展開など着実に販路を増やし、ブランドとして1〜6月実績で過去最高売上を更新。「リンクフェード（WrinkFade）」は定期販売の新客獲得やECでの好調で同38.9%増を計上し、2024年に誕生した「スキンリメド（SKN REMED）」は成長を継続している。

美容家電カテゴリーは同0.3%増の53億円と微増。「サロニア（SALONIA）」は6000円以上の中価格帯商品が同69.4%増と好調で、6000円未満の定番品との比率が4:6となり利益率が改善。特に「スムースシャインヘアアイロン」が寄与した。

なお、トゥヴェールの買収やTTrading（現Artemis）との企業結合などに係るのれん償却額として3億2500万円を計上したことで、利益面の負荷となった。

下期は、ヘアケアカテゴリーで上期の22商品の倍となる44商品を投下予定。ボタニストの新ライン「サンタル（SANTAL）」や、新ブランド「コラジェム（collagem）」も展開する。そのほか、サロニアからは中価格帯商品を含む11商品を発売。第三者機関による日本初の認証を得た新ブランドのローンチも控える。好調なスキンケアではトゥヴェールで新商品に加え、デジタルマーケティングを強化。健康食品やオーラルケアなど新カテゴリーにも力を入れる。

これらの取り組みを踏まえ、2025年12月期通期の業績予想は、売上高が前期比15.1%増の520億円、営業利益が同11.1%増の50億4000万円、親会社株式に帰属する当期純利益が同8.5%減の27億円を見込む。