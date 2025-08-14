²¤½£¸ÅÁã¤Î²ò»¶´íµ¡¡Ö¿ôÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡×¡¡¡ÈÌ´¡É¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¶²¤ì¡ÄÂåÉ½OB¤¬ÄÀÄË¡Ö¼ä¤·¤¤¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡Û¸ÅÁã¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤¬¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼º¸ú
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ï8·î8Æü¤Ë¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼º¤¤º£¸å¤Î¥¯¥é¥ÖÂ¸Â³¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈºÛÈ½½ê¤Ø¤Î²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤âÂà¤±¤é¤ì¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢ºâÌ³¾õ¶·¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ï23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¡Ö18¡×¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2Éô¤Ø¹ß³Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¡¢2Éô¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KNVB¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Äî¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤µ¤º¡¢²þÁ±¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÙ½Å¤Ê¤ëÀ§Àµ´«¹ð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê²þÁ±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇíÃ¥¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êÌó1Ç¯´Ö¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³²¿Ç¯¤«¤ÏºâÀ¯¸·¤·¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥í¥·¥¢¿Í¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÎÈá¤·¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯´Ä¶¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Þ¤ÇÆ±¤¸´Ä¶¤ÇÆ±¤¸»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â10ÌÌ¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡£Á´ÉôÀ°¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡£Îò»Ë¤ÎÄ¹¤¤¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿Á´Áª¼ê¤Î¥Í¡¼¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿Ï²¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï¤¤¤Ä¤«»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤Þ¤À»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ÎÌ´¤â³ð¤ï¤º¡¢¤¢¤Î²«¿§¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ïº£¸å²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤éÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¸Â³¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ì¾Ìç¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë