冨安はアーセナルを退団しフリー

イタリア・セリエAの名門ACミランが、今夏にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団したDF冨安健洋の獲得を検討しているという。

冨安は2021年夏からアーセナルでプレーしたが負傷も多く、昨季は公式戦でわずか6分間しかプレーできなかった。こうした状況を受け、シーズン終了後に双方合意により契約が解除されたことが発表されていた。

現在は所属チームのない冨安だが、アーセナル移籍前にボローニャで2シーズンをプレーしていたことからイタリアでの評価は高い。「Calciomercato24」では、ミランがセンターバックとサイドバックの補強を必要としていることから冨安に興味を持っていて、「マッシミリアーノ・アッレグリ監督にぴったりの選手」とした。

また、移籍金が必要ないことから「ミランにとって大きな契約になる」として「近い将来に勢いを増す可能性がある具体的な選択肢だ」とした。

一方で「契約に水を差す可能性のある大きな問題がある。彼は現在膝の怪我で戦列を離れており、復帰は10月になる見込みだ。そのため、彼の加入はリスクを伴う可能性がある」ともされ、負傷の状況が常に冨安の動向に影響を与えることは避けられないだろう。

冨安は復活のための新天地をかつてプレーしたイタリアに求めるのか、欧州の新シーズンも続々と開幕を迎え始めているだけに去就の決着が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）