WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」は7日から5日間、横浜BUNTAIで熱戦が繰り広げられた。男子世界ランキング31位の25歳、カナク・ジャ（米国）は準決勝で同4位の張本智和（トヨタ自動車）に1-4で敗北。決勝進出を逃したが、格上を撃破しての4強入りとなった。過去にはドーピング検査の情報不備で1年5か月の出場停止処分を経験。選手生命を諦めず、再び世界のトップレベルに帰ってきた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

1回戦でシモン・ゴジ（フランス）、2回戦で高承睿（台湾）、そして準々決勝でチウ・ダン（ドイツ）と並みいる強豪を撃破。「この大会に臨む前は、とにかく1回戦突破できればいいなと思っていた。本当に最高の気分だ」と満足感を示す。準決勝で張本に敗れたものの、ベスト4の躍進を見せた。

2018年にはユースオリンピックで3位、2021年には世界選手権ベスト8……。順風満帆だと思っていた卓球人生に落とし穴が待っていた。アンチ・ドーピング規則違反だ。

五輪代表やその候補選手にはドーピングの「競技会外検査」、いわゆる抜き打ち検査のために、練習時間と場所をあらかじめ提出することが義務化されている。申告した内容に反して本人がおらず、検査員が検査を実施できないことが12か月間に3回発生すると出場停止処分が下される。

そして2022年12月。22歳だったジャは居場所情報提出の不備により、米国アンチ・ドーピング機構（USADA）から1年5か月の出場停止処分を受けた。「もちろん故意ではない」と言うように、ドーピングを使用したと判断されたわけではなく、居場所の申請を正しく行わなかったことが原因とみられる。ただし、どのアスリートも守っているルール。決定を不服としてスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴したものの、棄却された。

当時の心境をこう振り返る。

「最悪の気分だったよ。5歳の頃から卓球は僕の人生そのものなんだ。文字通り、卓球が人生の全てだったんだ。家族や身近な人たちを除けば、卓球は僕の人生における最初の愛だった。特に最初の数か月間は本当に辛かった」

目にする事実無根の批判…それでも卓球を続けられた理由とは

自らの過ちとはいえ、22歳にとって1年5か月はあまりにも長すぎる期間。当時は最高19位にまで上り詰めた世界ランキングも圏外に。それでも選手生命を諦めることはなかった。

「このような困難に直面した選手はそれほど多くないと思うけど、僕は自分自身に大きな自信を持っている。自分の人間としての強さも理解しているんだ」

最初の1年3か月はトレーニングにも制限がかけられ、出場停止処分が残り2か月を切るまで、まともに練習することも出来なかった。だが、そんな環境をプラスに転換。15歳で親元を離れ、卓球留学でヨーロッパに移住したジャにとって、家族と過ごすことが出来たこの期間は“怪我の功名”だった。

「休むことが出来たのはむしろ良かったかもしれない。家族と一緒に過ごすことが出来た。普段は年に数週間しか会えないからね。最終的にはオフの時間を楽しめたし、精神的にリフレッシュできたよ」

試合に出場できない苦しみだけではない。事実無根の誹謗中傷にも襲われた。インスタグラムのDM欄に寄せられる暴言の嵐……。それでも「粘り強く、自分を信じ、前向きでいることが大切だ」と考え、下を向くことはなかったという。

「ネガティブな気持ちに陥るのは簡単。悪口を言う人や信じてくれない人も必ずいるんだ。だからこそ、自分を信じること。周りに良いサポートがあることがとても重要なんだ。卓球は個人競技だけど、優れた選手になるにはチームワークが不可欠なんだ」

1年5か月が経過した2024年3月。復帰して最初に出場した2つの大会で優勝すると、翌4月に行われた「WTTフィーダー・デュッセルドルフ」でも日本の篠塚大登（愛工大）や安宰賢（韓国）など並みいる強豪選手を次々と破り、優勝を果たした。

「復帰した時はエネルギーに満ち溢れていて、自分にもできるんだってことを本当に証明したかったんだ」

雌伏の時を経てカムバックを果たしたジャ。世界ランキングは31位にまで上昇し、今大会も準決勝進出の躍進を見せた。苦しい“空白の時間”を耐えきった男はさらに逞しくなって帰ってきた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）