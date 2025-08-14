　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の4万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44084.03円　　ボリンジャーバンド3σ
43274.67円　　13日日経平均株価現物終値
43140.00円　　14日夜間取引終値
42986.15円　　ボリンジャーバンド2σ
42394.00円　　5日移動平均
41888.28円　　ボリンジャーバンド1σ
41605.00円　　一目均衡表・転換線
41305.00円　　一目均衡表・基準線
40790.40円　　25日移動平均
39692.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
39477.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38985.60円　　75日移動平均
38594.65円　　ボリンジャーバンド2σ
38365.15円　　200日移動平均
37580.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37496.77円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース