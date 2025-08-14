日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円安の4万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44084.03円 ボリンジャーバンド3σ
43274.67円 13日日経平均株価現物終値
43140.00円 14日夜間取引終値
42986.15円 ボリンジャーバンド2σ
42394.00円 5日移動平均
41888.28円 ボリンジャーバンド1σ
41605.00円 一目均衡表・転換線
41305.00円 一目均衡表・基準線
40790.40円 25日移動平均
39692.52円 ボリンジャーバンド-1σ
39477.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38985.60円 75日移動平均
38594.65円 ボリンジャーバンド2σ
38365.15円 200日移動平均
37580.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37496.77円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
