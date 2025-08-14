　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント安の3082ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3178.20ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3093.02ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3091.91ポイント　　13日TOPIX現物終値
3082.00ポイント　　14日夜間取引終値
3051.70ポイント　　5日移動平均
3007.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2991.00ポイント　　一目均衡表・転換線
2946.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2922.64ポイント　　25日移動平均
2837.45ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2817.50ポイント　　75日移動平均
2814.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2752.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2741.28ポイント　　200日移動平均
2705.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2667.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


