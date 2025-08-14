TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント安の3082ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3178.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
3093.02ポイント ボリンジャーバンド2σ
3091.91ポイント 13日TOPIX現物終値
3082.00ポイント 14日夜間取引終値
3051.70ポイント 5日移動平均
3007.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
2991.00ポイント 一目均衡表・転換線
2946.75ポイント 一目均衡表・基準線
2922.64ポイント 25日移動平均
2837.45ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2817.50ポイント 75日移動平均
2814.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2752.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
2741.28ポイント 200日移動平均
2705.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2667.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
株探ニュース