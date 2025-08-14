グロース先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
779.20ポイント 5日移動平均
777.75ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
777.00ポイント 14日夜間取引終値
773.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント 一目均衡表・転換線
758.52ポイント 25日移動平均
746.50ポイント 一目均衡表・基準線
744.02ポイント ボリンジャーバンド-1σ
737.97ポイント 75日移動平均
730.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
712.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.75ポイント 200日移動平均
株探ニュース
