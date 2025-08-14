　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の777ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
779.20ポイント　　5日移動平均
777.75ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
777.00ポイント　　14日夜間取引終値
773.02ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント　　一目均衡表・転換線
758.52ポイント　　25日移動平均
746.50ポイント　　一目均衡表・基準線
744.02ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
737.97ポイント　　75日移動平均
730.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
712.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.75ポイント　　200日移動平均


