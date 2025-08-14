米誌が婚約指輪の価格を掲載、他の有名人の指輪と比較

サッカーポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが、スペイン人モデルで長年連れ添ったパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんと婚約。ロドリゲスさんがSNSで明かした。祝福の中で贈られたダイヤの指輪も話題に。米誌「フォーブス」が特集し、その価値は推定300万ドル（約4億4400万円）だと伝えている。

同誌は「クリスティアーノ・ロナウドが推定300万ドルのダイヤモンドの指輪でプロポーズ。他の有名人の結婚指輪との比較はこちら」との見出しで記事を掲載。この指輪は「マライア・キャリー、キム・カーダシアン、ローレン・サンチェスが受け取った有名な指輪よりも大きい」という。

記事では、宝石鑑定士のデボラ・ヴィレピューグさんのコメントも紹介され、この指輪のセンターストーンの大きさについて「55〜60カラットと推測され、リングの価値は約300万ドル」と語ったという。

ロドリゲスさんの指輪をデザインした人物はまだ不明のようで、同誌は「カルティエと推測する人もいるが、まだ誰も名乗り出ていない」と報じている。

ロナウドはロドリゲスさんと2016年から交際。子供を授かっているが、これまではパートナーとしての関係性だった。



（THE ANSWER編集部）