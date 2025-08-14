西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

牡羊座

新しいヘアスタイルに挑戦すると幸運が訪れます。髪型の変更が気持ちも新鮮にしてくれることになりそう。

牡牛座

お気に入りのカフェでケーキを楽しむとツキがアップします。甘い時間が心に余裕をもたらしてくれるはず。

双子座

SNSで素敵な写真をシェアすると注目が高まりそうです。センスの良い投稿が周囲の評価を上げてくれるかも。

蟹座

手作りのお弁当を持参すると金運が向上します。愛情込めた料理が経済的な安定につながってくれそうです。

獅子座

お気に入りのアクセサリーを身につけると魅力がアップ。小物の輝きが内面の美しさも引き出してくれるはず。

乙女座

To-doリストの作成が効率を最大化させます。計画的な行動が目標達成への道筋を明確にしてくれそうです。

天秤座

友人とのランチが対人運を豊かにする暗示。美味しい食事を共にすることで関係がより深まってくれるでしょう。

蠍座

お気に入りの本を再読すると洞察力が深まります。以前とは違う視点で物語を楽しめることになりそうです。

射手座

新しいコスメを試すと美容力が向上する日。メイクの変化が自信アップにつながってくれるかもしれません。

山羊座

家計簿アプリの活用で金運が安定しそう。お金の管理が将来への不安を軽減してくれることになるでしょう。

水瓶座

オンライン講座の受講が学習運を刺激する暗示です。新しいスキルの習得が可能性を広げてくれそうです。

魚座

バスソルトを使った入浴が浄化を高める予感です。温かいお湯が心身の疲れを洗い流してくれるでしょう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな