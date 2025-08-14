チンパンジーが引き金で人類が狂気化し8分で3万人を殺戮!?……人間の”業”を追究した黙示録的小説の傑作とは

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は直木賞をはじめ、エンタメやミステリー系の賞を数多く受賞している作家・佐藤究さんの作品をピックアップ。ある動物が原因となり、京都の人たちが突然大惨事を起こす不思議な物語。我々はなぜ、現実の世界では決して望まないことを小説では楽しめてしまうのか。人間の業を深掘りした名作の魅力を解説します！

暴力的な描写で表す進化した人類の「矛盾」

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

前回は東野圭吾先生の『パラドックス13』を紹介しました。なぜ100作以上ある東野先生の作品の中でこの作品を選んだのか、そのワケと作品の魅力をみっちり話しておりますのでPodcastやYouTubeで「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索いただき、お付き合いお願いします。

紹介した理由の一つに「活字だからこその面白さがある」というようなことをお伝えしたんですが、今日これから紹介する本・作家さんの作品も、いずれ映像化される作品はあると思うんですが、この方の文字から横溢するパワフルさやテーマの奥行きは、映像化する時に慎重にこさえないと、薄っぺらいものになってしまう気がします。

佐藤究（さとう・きわむ）著 『Ank:a mirroring ape』

佐藤さんといえば、直木賞を受賞した『テスカトリポカ』が有名かもしれませんが、この『Ank:a mirroring ape』も吉川英治文学新人賞と大藪春彦賞をダブル受賞している代表作の一つです。初めて『テスカトリポカ』で佐藤さんの作品に触れた時に、血の香りプンプンと漂う暴力に満ちたハイテンションのストーリーに度肝抜かれまして、直木賞を取った時は「このクセの強い作品で受賞させてくれるんだ！直木賞やるじゃない、見直したよ！」なんていう話を他の番組でさせていただいたぐらい、インパクトが強くて、思うところの多い作品でした。

今日紹介する『Ank:a mirroring ape』、あるいは『QJKJQ』やデビュー作の『サージウスの死神』（実は純文学作家としてデビューしていて、当時は佐藤憲胤という名義でした。現在は佐藤究名義で講談社文庫から出版されています）も、湿度・滑りのある遠慮のない暴力描写が持ち味です。

でも、どの作品も刺激的な暴力自体を描きたいのではなくて、人間が潜在的に抱えている、抗うことができない攻撃的な衝動や生きることへの執着、いわゆる生存本能を描いている。人間は生存本能がありながらも、時にそれとは丸っ切り異なる、命を軽視するような刹那的な行動を取る。意識と言語を獲得した人間という種のDNAに刻まれている「矛盾」みたいなものを、暴力的な描写で深掘りするんですよ。

目を背けたくなるような状況の描写であっても文字を追うことがやめられないのは、きっと自分自身の、つまりは人間の本質を知るような興奮があるからだと思うんですよ。

人間の抱えている業みたいなものや、数百万年の進化ではどうにもできない、理性を簡単に覆してしまう衝動・攻撃性が我が身にあることに慄然とする。佐藤究さんの作品は、勝手に物語が進んでいく映画のような形ではなくて、自分のペースで物語を読み進めて、そういったものを感じるっていうのがベストな楽しみ方だと思います。人間を根源から描いて知ろうとする様がたまらなくて、次はどんなストーリーで人間を丸裸にしてくれるんだろうと期待感がある。デビュー作の『サージウスの死神』の中で「物語っていうのは狂気を効率よく調査するための一つの装置です。」という一文があるんですけど、まさにそんなスタンス。

さて今日はその中から『Ank:a mirroring ape』を紹介するワケなんですけど、正直相当迷いました。どれも代表作なんですよ。ただこの作品が一番取っつきやすくて、エンタメ性が高いかなと思って選びました。

この『Ank:a mirroring ape』なんですが、物語の舞台は2026年10月26日の京都。ですから来年の秋の京都。紅葉が綺麗な時期でしょう。この日、京都で突然多くの人達が理性を失って暴徒化して、眼の前にいる人達を攻撃し始めます。攻撃なんて言うのはヤワな表現で、正確な描写をすれば、老若男女問わず互いに突如として殺し合いを始めてしまうんです。

この突然の人々の暴徒化によって、結果として数日間で3万3,000人が命を落とす。なぜ人々は突然理性を失い、殺し合いを始めてしまったのか？ 恐らく多くの方が、未知のウイルスや化学物質によって人間の脳が破壊されて、ゾンビのような状態になってしまったのでは、なんて考えるんじゃないでしょうか。違うんです。この事件・大惨事には京都府亀岡市にある霊長類研究所から逃げ出した一匹のチンパンジーが関係しているんです。

チンパンジー！ そう聞くとなんか力が抜けちゃうかもしれませんけれども、このチンパンジーが原因で京都は凄惨な状況になってしまうんです。ということはチンパンジー由来のウイルスによって人間が攻撃的に変異してしまったのか？ いや、違うんです。先程言ったようにウイルスや化学物質が原因では無いですから。

じゃあこのチンパンジーが獰猛で、多くの人が攻撃されて命を落とす、いわゆるモンスター・パニック的なストーリーなのか？ これも違うんです。人々はそれぞれが理性を失って殺し合いをしているんでから。

とすると、京都の人々の突然の理性崩壊とチンパンジーにはどのような因果関係があるのか。そして、事態は収束するのか。こんなストーリーを2026年10月26日という運命の一日に向けて、時間を行きつ戻りつしながら描いていくという。

前回紹介した『パラドックス13』もそうですけど、こういった世界が破滅するかもしれないという作品がとにかく大好きで、例えば小惑星が衝突するなんていう映画や小説、あるいは世界的にウイルスが蔓延して人類が絶滅してしまうんじゃないか、とか。ゾンビ映画もこのカテゴリーに入りますかね。あとは自然災害による大破局なんていうローランド・エメリッヒ。何回地球ぶっ壊してるんだって話ですけれども(笑)、あのような映画・小説が大好きなんです。

でもこれ、僕だけがイカれて破滅願望があるワケではなくて、そういった作品が多く世に出て、少なからずヒット作もあるということは、決してニッチなエンタメじゃないんですよね。実際は大地震・疫病・小惑星の衝突なんていうのは御免被りたいワケじゃない。1999年の「ノストラダムスの大予言」、2012年「マヤ暦の予言」などもありました。ついこの間ですと、たつき諒先生の『私が見た未来』から、7月5日に何か起きるんじゃないかとザワザワしたり。このあとは2045年ぐらいでしょうか。人工知能のシンギュラリティによる人類の滅亡など終末予言的なことがあります。

人類が絶滅してしまうかもしれないというこれらの情報に、多くの人々が恐怖を身にまとって、その実どこか胸躍らせてしまうのはなぜか。それは「知性を持った人間という種の自惚れから来ているのではないか」というのが、『サイエンティフィック・アメリカン』という科学雑誌の記事にあります。

これはなるほどと思う一文で、「我々は人類史上特別な時代を生きている、今という時は地球にとって極めて重要であり、そこに私達は生きている」という自惚れから、終末思想に魅力を覚え、胸躍ってしまうんじゃないか。

『Ank:a mirroring ape』に寄せて言うのであれば、まるで自分たちは進化の頂点に君臨して、特別な時を生きて特別な存在だという慢心が人々の錯乱の原因で、それに鉄槌を下すということになる。佐藤究という作家さんのセンスをね、ここに感じるわけです。

センスと言えばもう一つ。この人々の突然の理性崩壊は延々と続くワケじゃないんです。一定の時間を過ぎると人々は理性を取り戻す。「あれ、私何やってたんだろう」となるワケなんですよ。その時間というのが、8分19秒。全員8分19秒なんです。なぜ8分19秒なのか。この8分19秒にはどんな意味があるのか。このあたりもいいなぁ〜って思いながら、ニヤニヤしながら読みました。とにもかくにも、世界の終わりはもしかするとこんな形なのかもという、フィクションと思えないリアリティを覚えた佐藤究渾身の黙示録、ぜひご一読ください。

佐藤究（さとう・きわむ）著 『Ank:a mirroring ape』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

