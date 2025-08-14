º£Æü14Æü¤ÏÂçºå¤äµþÅÔ¤Ç8Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆüÉü³è¤«¡¡¸á¸å¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¤âÃí°Õ
º£Æü14Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¡¢Âçºå¤äµþÅÔ¤Ç¤Ï8Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Ï½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸á¸å¤ÏËÌ¤Î¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¡¡ÌÔ½ëÆü¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç
º£Æü14Æü¤Ï¡¢²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£Æü¤Ï±«±À¤ò²¡¤·Î®¤¹¾å¶õ¤ÎÉ÷¤¬ËÌ¤«¤éÆî¤Ø¤È¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¤Î¶õ¤¬µÞ¤Ë°Å¤¯¤Ê¤ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªËß´ü´Ö¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤Ê¤É¡¢³°½Ð¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·½ë¤µ¤Î¾®µÙ»ß¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤ºËüÁ´¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£