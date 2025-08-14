空港のラウンジでコーヒーを飲むとき、ビーチサイドのホテルにチェックインしたときなどによく見かける「無料Wi-Fi」の文字。誰でも接続できる便利なサービスではありますが、「本当に安全なのだろうか？」と思ったことはないでしょうか。

公共Wi-Fiは、ローミング料金を避けたい旅行者や、外出先で地図を確認したい旅行者にとって便利ですが、これらのネットワークには、個人情報の盗難、金銭的損失、マルウェア感染につながる可能性のある隠れたリスクが伴います。では、個人のセキュリティーを損なうことなく接続を維持するには、どうすればよいのか――。個人向けセキュリティーサービスを提供するNordVPN（オランダ）の最高技術責任者であるマリユス・ブリエディスさんに、詳しくご解説いただきました。

公共の無料Wi-Fiに潜む最大の脅威

近年、海外旅行中のインターネット接続は、もはや必需品となりつつあります。NordVPNが1000人以上の日本人を対象に実施した調査（2024年5月22日から6月2日、18〜74歳の成人1006人が対象）によると、旅行者の72％が、海外旅行中のインターネット接続を「重要」と考えており、そのうち35％が「非常に重要」と回答しています。さらに、海外旅行時のインターネット接続手段に関する調査では、公共Wi-Fiを主要な接続手段として挙げた人が全体の約50％に上りました。しかし、この手軽さの裏には、多くの潜在的な危険が潜んでいます。

無料Wi-Fiネットワークの利用は、ルーターの設定が不十分であったり、強力なパスワードが設定されていなかったりするため、重大なセキュリティーリスクにさらされる可能性があります。これらの公共ホットスポットは攻撃に対して脆弱（ぜいじゃく）であり、数分で、被害者が自身のデバイスが侵害されたことにすら気付かないうちに、機密情報にアクセスが開始される可能性があります。最悪の場合、攻撃者はユーザーの閲覧履歴を読み取るだけでなく、パスワードやクレジットカード情報などの機密情報を盗むことも可能です。

さらに、デバイスは常に、自宅のネットワークを含む信頼できるWi-Fiネットワークを検索しています。ストーカーはこれを悪用し、これらの接続要求を検出するスキャナーを設置することで、ユーザーの自宅の住所を特定する可能性があります。自宅のWi-Fi名を知っている人なら誰でも、オープンソースのウェブサイトを使用してあなたの居住地を特定できてしまうため、深刻なプライバシーリスクとなります。

公共Wi-Fiにおける一般的な攻撃の種類には、次のようなものがあります。

【中間者攻撃】

攻撃者が、ユーザーのデバイスとインターネット間の通信を傍受し、場合によっては変更することで、あなたの情報がもはやプライベートではなくなります。

【悪魔の双子攻撃】

サイバー犯罪者が、正規のWi-Fiホットスポットを模倣した偽のWi-Fiホットスポットを作成します。これらの不正なアクセスポイントに接続すると、ユーザーのすべての通信が攻撃者のデバイスを経由して転送され、攻撃者にデータへのアクセスを許してしまいます。

【マルウェアの注入】

保護されていないネットワークに接続すると、悪意のあるコードがデバイスに侵入し、ハッカーがユーザーの個人ファイルを制御できるようになる可能性があります。

【盗聴とスニッフィング攻撃】

サイバー犯罪者が特殊なソフトウェアを使用してネットワークトラフィックを監視し、ネットワークを通過するすべてのデータを確認したり、ログイン情報を取得したり、オンラインアカウントに侵入して機密情報や金銭を盗んだりすることを可能にします。

マリユス・ブリエディスさんによると、無料Wi-Fiを利用する際には、個人情報とデバイスのセキュリティーを保護するために、特に注意を払うことが不可欠です。避けるべき行動と、すべき予防策を紹介します。

【公共Wi-Fiへの接続を避ける】

公共ネットワークは往々にして保護されておらず、サイバー攻撃を受けやすいので、可能な限り公共Wi-Fiネットワークへの接続を避け、モバイルデータを使用することを推奨します。

【機密性の高いウェブサイトへのアクセスを控える】

無料Wi-Fiを使用しなければならない場合は、認証情報が傍受されるリスクを最小限に抑えるため、機密性の高いウェブサイトへのアクセス、個人アカウントへのログイン、銀行取引などの実行は控えてください。

【Wi-Fiネットワークの正当性を常に確認する】

ハッカーは、ユーザーを接続させるために、信頼できるような名前の偽のホットスポットを作成することがあります。そのため、カフェやホテルなどで、従業員にネットワークの正確な名前を確認するようにしてください。

【オンライン購入やクレジットカード情報の入力は避ける】

公共Wi-Fiでは、暗号化が不十分なため、金融データがサイバー犯罪者に公開される可能性があるため、オンライン購入やクレジットカード情報の入力は避けてください。

【自動接続機能を無効にする】

デバイスが自動的に保護されていないネットワークに接続するのを防ぐため、自動接続機能を無効にしてください。

【デバイスのファイアウォールを有効にする】

潜在的な攻撃に対する追加の防御層を提供するために、デバイスのファイアウォールが有効になっていることを確認してください。

【Wi-Fi機能をオフにする】

Wi-Fiを使用していないときは、不要な接続を防ぐためにデバイスのWi-Fi機能をオフにしてください。

【二要素認証を有効にする】

公共Wi-Fiでプライベートアカウントにログインする必要がある場合は、セキュリティー層を追加するために、「二要素認証」が有効になっていることを確認してください。

【VPNの使用】

信頼できるVPNは、インターネットトラフィックを暗号化し、ハッカーがデータをハイジャックすることをほぼ不可能にする安全なトンネルを作成します。

VPNは、インターネット接続をプライベートなインターネットサーバー経由でリダイレクトすることで、オンラインアクティビティーを保護します。これにより、ユーザーの実際のIPアドレスは隠され、ユーザーの活動は不明瞭になります。ユーザーの活動を監視しようとする者は、VPNの暗号化プロトコルを通過して見ることはできません。

この暗号化は、ハッカーがログイン情報、クレジットカード番号、個人間の通信などの機密情報にアクセスするのを防ぐため、非常に重要です。公共Wi-FiでVPNを介して接続することで、マルウェアの注入や、データを盗むために設計された偽のWi-Fiホットスポットなど、さまざまなサイバー脅威から身を守ることができます。

すべての公共Wi-Fi接続はサイバー犯罪者に利用されるリスクが高く、ホテルWi-Fiも例外ではありません。ハッカーはホテルのWi-Fiを使用して、旅行者のパスワードや個人情報を2つの方法で盗むことができます。

1つ目は、ホテルのWi-Fiに接続して、悪意のあるマルウェアをインストールする方法。2つ目は「Guest Wi-Fi」や「Free Hotel Wi-Fi」といった名前で、偽の保護されていないWi-Fiホットスポットである「悪魔の双子」を作成し、この方法で個人情報を盗む方法です。

ブリエディスさんは、「ホテルWi-Fiを介したハッキングを避けるには、旅行者はいくつかの手順を踏む必要がある」とし、「まず、レセプションの人に提供されているWi-Fiの正確な名前とパスワードを尋ねて、悪魔の双子ネットワークに接続しないようにすることです。次に、VPNサービスを使用してデータを暗号化し、第三者による傍受を防ぐことです。最後に、公共Wi-Fiを使用している間は、常にファイアウォールを有効にすることをお勧めします」と述べています。加えて、旅行者はモバイルインターネットがより安全であることを覚えておくべきです。

「無料Wi-Fiは旅行に不可欠なものだ」と感じるかもしれませんが、注意せずに接続すると、休暇がサイバーセキュリティーの悪夢に変わる可能性があります。ブリエディスさんは、「少しの意識が大きな違いを生みます。同じツールが旅行をより簡単にする一方で、あなたの情報を悪用するためにも使われる可能性があります。しかし、正しい習慣を身に付ければ、安全に接続を維持できます」と話しています。この夏休み中、どこへ向かうにしても、覚えておきましょう。