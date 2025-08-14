Ž¢»Ò¶¡¤ò¼«Ê¬¤ÎºîÉÊŽ£¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ°ì¤Î¿Ê³Ø¹»¶µÍ¡¤¬¸«¤¿Ž¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î¿ÆŽ£¤Î°Õ³°¤ÊÆÃÄ§
¢£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤òÄÉµæ¤¹¤ë¼Ô
¡½¡½ËÜÆü¤ª½¸¤Þ¤ê¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³«À®³Ø±à¤ÎOB¤À¤È¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÂ´¶ÈÇ¯ÅÙ¤äÉô³è¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº´Æ£¡Û»ä¤Ï1987Ç¯¤Ë³«À®¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºß³ØÃæ¤Ï²»³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹ñ¸ì¤òÃ´Åö¤·¤Ê¤¬¤éÇÐ¶çÉô¤Î¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û»ä¤âÆ±¤¸¹ñ¸ì²Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¡¢ÇÐ¶ç¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¶µ°÷¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º´Æ£ÀèÀ¸¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Úº´Æ£¡Û¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³«À®¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁ´¹ñÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇÐ¶çÉô¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌ»»¤Ç14²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ùÅÄ¡ÛÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ì¤ÐÀ¤³¦°ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï94Ç¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢ºß³ØÃæ¤â¸½ºß¤â¡¢Éô³è¤Ï´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç¤¹¡£³Ú´ï¤Ï¥ª¡¼¥Ü¥¨¤Ç¡¢º£¤â»ÔÌ±³ÚÃÄ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«À®´É¸¹³ÚÃÄ¤Ï50¡Á60¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´É³Ú´ï¤Ï¤Û¤Ü½é¿´¼Ô¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¹â¹»Æþ³ØÁÈ¤¬½é¿´¼Ô¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»þ¡¹¡¢»ä¤Î»ÔÌ±³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤±éÁÕ¤ËÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæùõ¡Û»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸åÇÚ¤Ç¡¢98Ç¯Â´¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¤Ï¿ô³Ø¤Ç¤¹¡£ºß³ØÃæ¤Ï¿ô³Ø¸¦µæÉô¤ÈÅ´Æ»¸¦µæÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿å±ËÉô¤Î¸ÜÌä¤Ç¤¹¡£³«À®¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥×¡¼¥ë¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎý½¬¤·¡¢ËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦´Û»³¤Ë¤¢¤ë³«À®¤Î½É¼Ë¤Ç¹ç½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ÇÆüËÜ±ËË¡¤òÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ùÅÄ¡ÛºÇ¶á¤Ï¶¯¤¤Áª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ÚÃæùõ¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡ÛÀÎ¤«¤é¤Î³«À®¤ÎÉ÷ÅÚ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤ÎÀ¸ÅÌ¤è¤ê¤â¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤«Éô³è¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Âº·É¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤¤Ä¤á¤è¤¦¤È¤«¡¢°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹»É÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢±¿Æ°²ñ¤äÊ¸²½º×¡¢Éô³è¤Ê¤É¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¡½¡½¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤½¤ì¤¬Á´Á³¡£»ä¤Ï6Ç¯´Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤±¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÍ½Áª¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤âÈà¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢³«À®¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤¬ÆÃÄê¤ÎÉô³è¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÇÐ¶çÉô¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ½»»¤¬¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Úº´Æ£¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ï¡¢³«À®¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¤Û¤«¤Î¹â¹»¤Ç¡¢¤è¤¯¡ÖÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡û¡ûÉô¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿â¤ìËë¤ò¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢³«À®¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤è¤ê¤â¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¹»É÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡ÛÀÞ¤ê»æ¸¦µæÉô¤Ê¤ó¤«¤â¡¢ÊÌ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂç¹¥¤¤ÊÀÞ¤ê»æ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³«À®¤¬ÌÜ»Ø¤¹¶µ°é¤ÎËÜ¼Á¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊ¬Ìî¤òÄÉµæ¤·¡¢Ë×Æ¬¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬ËÜ¿Í¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú³ùÅÄ¡ÛÈà¤é¤Î³èÆ°¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜÃæ¹âÀ¸ÀÞ¤ê»æÏ¢ÌÁ¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤âÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀ®²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡Û³«À®¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë±¿Æ°²ñ¤â¡¢À¸ÅÌ¤Î¸ÄÀ¤äºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¶¥µ»¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þ±ç²Î¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¡¼¥Á¡ÊµðÂç³¨¡Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°²ñ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³«À®¤Î¤è¤ÅÁÅý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸ÅÌ¤â¶µ°÷¤âÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¤
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤³¤í¤Ç¶áÇ¯¡¢³«À®¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úº´Æ£¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º³«À®¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤½¤â¤½¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤´²ÈÄí¤Ç¤Î°é¤ÆÊý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃæùõ¡Û³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢³«À®¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¡É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸á¸å2»þÈ¾¤Ë¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡£À¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Éô³è¤Ç¤â³Ø¹»¹Ô»ö¤Î½àÈ÷¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÊü²Ý¸åÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²¿¤«¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤¬Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú³ùÅÄ¡ÛÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¶µ°÷¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î³Ø¹»¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¶µ°÷¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Éô³è»ØÆ³¤Ï³°Éô¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë³Ø¹»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«À®¤Ï¼«¹»¤Î¶µ°÷¤¬¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ãç´Ö¤òÊç¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Æ±¹¥²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÍê¤ß¤Ë¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Þ¤¢¡¢¶µ°÷¤ÏÂÎ¤Î¤¤¤¤»¨ÍÑ·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡ÛÀ¸ÅÌ¤Î´Ø¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤Í¡£
¡Ú³ùÅÄ¡ÛºÇ¶á¤Ï³¤³°Âç³Ø¤ØÄ¾ÀÜ¿Ê³Ø¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Çµ¯¶È¤·¤¿Âç¼Æ¹Ô¿Í¤¯¤ó¤â¡¢ºß³ØÃæ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº´Æ£¡Û¥¯¥¤¥º¸¦µæÉô¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤½¤ì¤È¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¡£
¡Úº´Æ£¡Û¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î±Ñ¸ì¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂçÉé¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ç³¤³°»Ö¸þ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä³èÆ°¤ò¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Î¤«¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥ä³«À®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾åÅç»ÎÏÂ(¤È¤ï)¤¯¤ó¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òºî¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇä¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÌîµåÉô¤Ç¡¢Ê¸²½º×¤Ç¤âÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢QR¥³¡¼¥É¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ÎÆþÂà¾ì´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡ÖÆ¬¤Ë10±ß¥Ï¥²¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÃæùõ¡Û³¤³°¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ØÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¤½¤³¤Ï³«À®¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ê¸Íý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤¶µ²Ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ã¤Æ¸ÅÊ¸¤ä´ÁÊ¸¤â¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡Û»ä¤â¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Û¤É½¡¶µ¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ÅÊ¸¤Ê¤É¤Î¼«¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä´¶À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£³«À®À¸¤Î¿Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢³«À®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÈÀèÀ¸¤Îµ÷Î¥¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¯¡¢¤½¤ì¤âÀ¸ÅÌ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë°ì°ø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÃæùõ¡Û¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È°Ê³°¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¶µ°÷Æ±»Î¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾å²¼´Ø·¸¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº´Æ£¡Û¶µ°÷¤¬À¸¤À¸¤¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ°÷¤Î³èÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤Î³èÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÏºÊ¤â¶µ°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æó¿Í¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Ì¼¤¬¡Ö»ä¤â¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú³ùÅÄ¡Û³«À®¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°û¤ß²ñ¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³«À®À¸¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥¤¤Ê¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡Úº´Æ£¡Û¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶µ°÷¤ä¿Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¿Æ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»Ò¶¡¤¬¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â³Ø¹»³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¡¢¿Æ¤Î²á´³¾Ä¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢²á´³¾Ä¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ£°ì¤ÎºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú³ùÅÄ¡Û¹¬¤¤³«À®¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÆÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Æ¡¢¿ÆÆ±»Î¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×½Õ´üÃË»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¹âÂ´¤ÈÃæÂ´¤Ç¡¢»ä¤¬³«À®¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¡Ö³«À®À¸¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÃæùõ¡Û¿ÆÆ±»Î¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Úº´Æ£¡ÛÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃÏ°èÊÌ¤Î³«À®²ñ¤ä³°¹ñÀÒ¤Î¿Æ¤Î²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Û³ØÇ¯¤Î¿ÆÆ±»Î¤¬¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¿ÆÆ±»Î¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Æ¤È»Ò¶¡¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Å¬Àµ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Ìî¿å¹»Ä¹¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
