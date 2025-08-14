今【GU】で大人気ーーーッ！ 穿くだけで即アカ抜け♡「美シルエットパンツ」

数々の話題作を生み出してきた【GU（ジーユー）】で、今注目を集めているのは、シルエットの美しさが魅力的なスウェットパンツ。ラフさも上品さも兼ね備えたパンツは、穿くだけで即垢抜けそう。公式オンラインストアのランキング・パンツ部門第1位の大人気商品なので、完売前にぜひGETして。

シルエットの美しさに魅了される大ヒットパンツ

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

「膨らみと弾力があり美しいシルエットを演出」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシ。今、GUのパンツ部門で大人気の商品です。ラフさときちんと見えを兼ね備えたデザインで、穿くだけで垢抜け感のあるコーデが完成。カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もデイリー使いしやすそうです。

スタイルアップも狙える大人っぽクールコーデ

こちらのGUのスタッフさんは、テーラードベストを合わせて、大人っぽくクールな着こなしに。きちんと見えするベストを投入することで、スウェットパンツの部屋着っぽさが払拭され、お出かけ仕様へランクアップ。上下ブラックで繋げれば、Iラインが強調され脚長見えも狙えそうです。

爽やかに映えるオールホワイトコーデ

「バズりそうなボトムスが入荷してます」と注目しているスタッフさんは、夏の青空に爽やかに映えそうなオールホワイトコーデを提案。メタルボタンがキラッと煌めくカーディガンを合わせて、フェミニンな要素をプラス。大人に似合うきれいめカジュアルコーデを楽しんで。

スタイルアップも狙える最旬コーデ

ダークチョコのような深みのあるブラウンカラーで、トレンドライクな着こなしに。こちらのスタッフさんのように、ミニTにクロップドシャツを合わせて上半身をコンパクトにまとめれば、スタイルアップも狙えそうです。シャツはシアー素材を選んで、夏のブラウンコーデを涼しげに。

