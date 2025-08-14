「痛ぁッ！？」よその子にわざと足を踏まれた！ 母親が注意するかと思いきや → 返された『衝撃の言葉』

電車に乗っていた筆者の友人A子。

目の前に幼い子が立ち、可愛いなと思っていたのも束の間……！

戸惑う出来事が起こってしまいます。

今回は、公共の場での振る舞いについて考えさせられる出来事を友人から聞きました。

やめて～！

こちらが勝手に怒っているかのような返事に、思わず愕然……。

育児は大変ですが、公共の場で周囲に迷惑をかけないように親が教えることは大切だと思いました。

【体験者：30代・OL、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：みらいぬ

ltnライター：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。