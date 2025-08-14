ビーチバレーの“のあまゆコンビ”衣笠乃愛（24）＆菊地真結（24）が、8月4日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



約1年ぶりの同誌への登場。2人はSNSにオフショットも掲載した。



ビーチバレーでは着ることがないワンピースタイプの水着姿も。衣笠は「着たことないタイプの衣装もあって新鮮です 誌面には載ってない素敵なお写真たくさん撮っていただいたのでぜひ」とコメントした。



菊地は「お気に入りオレンジ 素敵な場所で撮影しました それにしても今年は既に焼けすぎて真っ黒……笑」。衣装のすき間からチラリと見える小麦色の肌と白い肌のコントラストに苦笑いだった。



2人は高校3年の時からのパートナーだったが、今年になってペアを解消していた。「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載されており、衣笠は、けがで休んでいる間に菊地とのポイント差ができてしまい、同レベルの大会に出場することが難しくなってしまったと告白。拠点を大阪に移したことも語っていた。



同号では女優・深田恭子が表紙＆巻頭グラビアを担当。原幹恵、永尾まりや、三田悠貴、池本しおり、清水れい、宮川耀も登場している。



（よろず～ニュース編集部）