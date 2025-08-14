ポルトガルのサッカー選手クリスティアーノ・ロナウド（40）が、長年のパートナーであるジョルジーナ・ロドリゲス（31）と婚約した。ジョルジーナは、大きなダイヤモンドとみられる婚約指輪をはめた手を、ロナウドの手に重ねた写真をインスタグラムに投稿し、婚約を発表。「イエス。この人生でも、そして私のすべての人生でも」とキャプションを添えている。



【写真】でかっ！婚約指輪がすごすぎる

二人は2016年から交際を続けており、ジョルジーナは今年初めにも別の指輪をはめた写真を投稿し、婚約の噂を呼んでいた。



一方ロナウドは、昨年ドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードにジョルジーナとともに出席した際、ジョルジーナを「妻」と呼んでいた。授賞式では「このトロフィーを獲得できて本当に嬉しい。長男も妻（ジョルジーナ）もここに来ているんだ」と語っていた。



ロナウドは、代理出産によって誕生したクリスティアーノ・ジュニア（15）、双子のエヴァ・マリアとマテオ（8）、そしてジョルジーナとの間にアラナ（7）とベラ（3）という2人の娘を持つ父親でもある。



現在、サウジアラビアのサッカークラブ、アル・ナスルでプレーするロナウドは、以前から「ジョルジーナと結婚することは1000％確信している」と語っており、今回の婚約発表はその言葉を裏付けるものとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）