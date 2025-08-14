コメ高騰から抜け出すにはもうこれしかない……破綻したコメ政策の代わりに必要な2つの究極の「方向転換」とは

石破首相は、8月5日、コメ政策の大転換を行なうと表明した。これまでの生産抑制政策から一転し、生産拡大を志向する方向へと180度の方針転換を行なうという。その方向は正しいが、大規模化による生産拡大だけではすまない。零細米作農家の生活をいかなる方法で守るかが、問題の基本だ。米価を高く維持する政策から、直接所得保障方式への転換が必要だ。

石破茂首相は8月5日、コメ政策の抜本的な転換を表明した。これまでの生産抑制政策から、生産拡大政策へと180度政策の方向を転換する。

現在、政局はきわめて流動的であり、「石破おろし」もとまらない。だから、石破内閣がこうした政策大転換に着手するまで存続できるのかさえ定かではない。しかし、そうした情勢下においても、このような大転換を表明したことを評価したい。

仮に石破内閣が存続できないとしても、後任の内閣は、この問題に正面から取り組む必要がある。

政策転換のきっかけとなったのは、昨年秋からのコメ価格の異常な高騰だ。 これについて、政府は5日の関係閣僚会議で、コメ価格の高騰は、生産量の不足が原因だったとする検証結果を示した。これまでは流通の目詰まりが原因だったと説明してきたが、その説明が誤りであったことを認めたことになる。

これは、単なる見積もりの誤りという問題ではなく、現在のコメ政策の基本にかかわる問題だ。政府は、現在の政策の基本が破綻したことを認めたことになる。

この問題の根幹には、日本の戦後農業政策における構造的課題が横たわっている。国がコメの生産量をコントロールするという政策の基本そのものが、もはや時代にそぐわないものとなっているのだ。石破内閣の政策大転換声明も、そのような問題意識に基づいている。

ただし、問題は大規模化による生産拡大だけでは完結しない。零細米作農家の生活をいかなる方法で守るかが、大問題であるからだ。

二重米価制度、減反政策、実質的生産抑制

戦中・戦後のコメ政策の基本は、生産者米価を高く維持して米作農家の所得を保障しつつ、消費者米価を低く抑えて国民の食料確保を図る「二重価格制度」であった。食糧管理法によって生産者米価と消費者米価が設定され、両者の差額は、国の食糧管理特別会計で補填された。

食糧管理法は1995年11月に廃止され、固定価格での全量買い上げは終了した。これは、戦後の食糧不足に備える時代から一転し、コメの過剰生産が続く状況に対応したものであった。

こうしたコメ余りへの対応としては、すでに1970年度から減反政策が開始されていた。これはコメの生産を制限して米価の下落を防ぐもので、政府は農家に生産抑制を指導し、その見返りとして補助金を支給した。この制度は米価を高く維持することによって、農家の経営を安定させることを目的としていた。

減反政策は、2018年に廃止された。しかし、飼料用米や米粉用米への転作を促す補助金制度が継続された。これによって転作を促し、食料用のコメの生産量を抑制する。需要を見通して、生産量をその範囲内に制限し、コメ価格の下落を防ぐ。こうして、実質的に生産を抑制する政策が続けられてきた。

ところが、2024年以降の価格高騰は、この仕組みがうまく機能しなくなったことを示した。その背景には、訪日観光客による外食需要の増大、天候不順、家庭内消費の回復などの要因がある。こうした複合的要因によって需要が拡大したにもかかわらず、政府の需給予測がそれを的確に捉えられなかったのだ。その結果、生産が不十分となり、価格が暴騰する事態を招いた。

すでに述べたように、昨年夏からのコメ価格の高騰について、政府は需要の見通しを誤ったことが原因だったとしている。確かにその通りなのだが、この問題は、需要見通しを正確にすれば解決につくというテクニカルなレベルのものではない。それゆえに、石破首相は、コメ政策の基本転換が必要と判断したのだ。

基本的な誤りは、生産量を政府がコントロールすることによって、生産者の生活を保護しようとする政策の基本そのものなのである。

零細農家の生活保障は価格維持でなく直接保障で

では、今後は、何を行なう必要があるか？

石破首相は、生産規模拡大による生産性の上昇や輸出の拡大が必要だとする。確かに、それらは重要だ。しかし、それだけでは十分ではない。

なぜなら、零細農家の生活保障という問題があるからだ。仮にコメの生産が自由化され、大規模な経営主体が効率的な政策を行うとすれば、コメの生産は増大し、価格が下がるだろう。輸出を行うといっても、国内の米価格が現在より下がる可能性は否定できない。

そうなれば、零細米作農家の生活は脅かされる、これにどう対処し、零細米作農家の生活をどのようにして守るかが極めて重要だ。

農業は、もともと天候や市場動向に影響を受けやすい産業だ。このため、政府による中央集権的なコントロールで価格を操作しようとしても、うまく機能するとは限らないのだ。

それよりは、生産と価格は市場メカニズムに委ね、農家の生活安定は他の方法で担保すべきなのである。

経済学の視点から見ても、価格を人為的に維持しようとする政策には問題が多い。価格が高止まりすれば需要は減退し、国際競争力が失われるからだ。

これに関して、欧州連合（EU）の共通農業政策（CAP）が参考になる。CAP は、価格支持から直接支払い（direct payment）への移行が必要だとしている。そして、農業の環境保全機能や地域維持機能を重視し、また、農家の経営安定を直接補償することによって、生産の自由度と安定性の両立を目指すべきだとしている。

直接所得支援と生産性上昇の組み合わせ

日本もCAPの考えを参考にするのがよいだろう。すなわち、つぎの2つの方法を組み合わせる。

第1に小規模農家に対しては、直接の所得支援策を行なう。

第2に、それと並行して、農業生産性の上昇をはかる。そのため、つぎのような施策を行なう。まず、高齢者農家が手放す農地を、若者や法人に集積する仕組みを作る。そして、大規模化、機械化などを推進する。また、スマート農業やデジタル技術の導入を進め、効率化と高付加価値化を目指す（スマート農業とは、ドローン、ロボット、スマートセンシングなどの活用によって、農作業の効率化、省力化を図る農法）。

このように、農業の担い手を育成し、農地の流動化を促す仕組みを整備することによって、零細農家の生活を守りながらも、構造改革を進めていくのだ。

このプランの重要な点は、小規模農家に対する直接の所得補償を行なうことだ。これからの農業政策は、「米価の維持」ではなく、「零細農家の所得保障」へと軸足を移す必要がある。つまり、価格による間接的な保護から、直接的な所得補償制度への転換が求められている。

必要なのは、「市場に委ねる自由化」と、「生活を支える公的保障」を明確に分離した政策体系である。このような農政の基本思想そのものの転換が、いまこそ求められている。

この政策転換は、単なる技術的調整ではない。戦後一貫して続けられてきた「生産抑制による価格維持と農家保護」という農政の枠組みを、時代の要請にあわせて改造するという大転換なのである。

