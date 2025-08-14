ÍÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ï¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë1¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊ¹¤¯¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ë¤â¡¢Éô²¼¤Ë¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¾å»Ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢´Ø¿´¤ò¼¨¤¹ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Éô²¼¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Þ¤ÀÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÏNG¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ï¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Éô²¼¤¬¡È²¿¤òÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾å»Ê¤«¤é¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºòÆü¤ÎA¼Ò¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¼è°ú¤Î¿ÊÄ½¡© Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¡© ²Á³Ê¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡© ¡½¡½ÀµÄ¾¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¾å»Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Öµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÂ¦¤¬¡ÖÉô²¼¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñÏÃ¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ËÜ²»¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë´í¸±
Éô²¼¤¬ËÜ²»¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ö¤Ë°Â¿´´¶¤ä¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¿®Íê¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Éô²¼¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌµÆñ¤ÊÅú¤¨¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤È¿±þ¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¡Ö¤É¤³¡©¡×¡Ö¤À¤ì¡©¡×¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤«¤é»Ï¤á¤ë
¤Ç¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ï¤É¤¦Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¤Î¸ø¼°¢¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¢¡§¼ÁÌä¤òYes¡¿No¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë²áµî·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖºòÆü¤ÎA¼Ò¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öº£Æü¤ÎA¼Ò¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¿»þ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¡ÊWhen¡Ë
¡¦¡Ö¾ì½ê¤Ï¡¢¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÊWhere¡Ë
¡¦¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ã¯¤«½Ð¤Æ¤¤¿¡©¡×¡ÊWho¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ï¡Ö²¿¤òÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤òÌÂ¤ï¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ö¼Â¤òÏÃ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñÏÃ¤Ï¼«Á³¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤äÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤â°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë