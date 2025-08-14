Instagramに投稿されたのは、ドーベルマンと赤ちゃんの微笑ましい日常です。ママさんが寝たフリをしている間、ドーベルマンが赤ちゃんの子守りをしてくれていたようで…？投稿は記事執筆時点で30万5000回再生を突破し、ドーベルマンの優しさと2人の仲良しで可愛い姿が話題になっています。

【動画：赤ちゃんと大型犬に『お昼寝するよー』と言って"寝たフリ"した結果→笑い声が聞こえてきて…まさかの光景】

ママが寝たフリをしていたら、赤ちゃんの笑い声が…

ドーベルマンの「リーべ」ちゃんは赤ちゃんと暮らしており、2人は本当の姉弟のように仲良しなのだとか。この日、ママさんは赤ちゃんをお昼寝させるために、「お昼寝するよー」と声をかけて寝たフリをはじめたそう。

しかしママさんが待っていても赤ちゃんはお昼寝しにこなくて、そのうち隣の部屋から「あ～、きゃはは～」と楽しそうな声が聞こえてきたといいます。一体何をしているのだろう、と様子をうかがってみたら…？

ドーベルマンの優しさにほっこり

なんとリーベちゃんが赤ちゃんと一緒にいて、遊び相手になってくれていたそうです。リーベちゃんが「ほらほら、かかっておいで」とばかりにお顔を近づけたり鼻先でツンツンしたりすると、無邪気な笑い声を上げる赤ちゃん。

赤ちゃんが一生懸命ハイハイをして、「今度はこっちからいくぞ～」とばかりにリーベちゃんに向かっていく場面も。2人の可愛いじゃれあいに、思わず頬が緩みます。そしてリーベちゃんがたっぷり遊んでくれたおかげで、この後は赤ちゃんもぐっすり眠ってくれたとのこと。

ドーベルマンは体が大きいうえに強面なので、怖いというイメージを持たれがちですが、実は愛情深くて穏やかな性格の犬種なのだそう。ママさんも一緒に暮らしていて、リーベちゃんの優しさに感動することが多いのだとか。きっとこれからもリーベちゃんは優しいお姉さんとして、赤ちゃんの成長を見守り続けてくれることでしょう。

この投稿には「まさかの子守りしててくれたんだｗ」「今までのドーベルマンのイメージと逆で優しい」「赤ちゃんの『へやぁ！』って笑い方がめちゃくちゃ可愛い。めっちゃ喜んでるの伝わる」「『あなたは昼寝しなさいよ！』って感じかも」といったコメントが寄せられています。

仲良し3兄弟の日常

お家にはピンシャーの「ビト」くんもいて、ビトくんと赤ちゃんもとても仲良しなんだそう。ビトくんと赤ちゃんがソファに座り、ピタッとくっついていることもあったとか。そして赤ちゃんがぎこちない手つきで頭をナデナデしてあげると、ビトくんは満更でもなさそうにしていたとのこと。

そしてソファの下には、リーベちゃんの姿が。どうやらリーベちゃんも2人と一緒にいたくて、そばにきて寛いでいたようです。お互いのことが大好きな3兄弟の日常は、見ているだけで幸せな気持ちにしてもらえます。この先も3兄弟がずっと仲良しでいて、笑顔あふれる日々を過ごせますように！

リーベちゃん＆ビトくんの微笑ましい日常や、赤ちゃんとの仲良しで可愛いやりとりをもっと見たい方は、Instagramアカウント「vl____66」をチェックしてくださいね。

