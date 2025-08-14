「この人、仕事ができるな」は、毎日のメールで決まる。「相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

お誘いを断るとき、どう伝えればいい？

うれしいお誘いも、うれしくないお誘いも、相手の気持ちを損ねないよう断るのは難しいもの。

こんなときに相手に送りたい「気のきいた短いメール」の文例はこちらです。

鈴木です。

お世話になっております。 勉強会へのお誘い、ありがとうございました。 ちょうど関心をもっていたテーマなのですが、あいにくその日は先約があり、ご一緒できません。とても残念です。 これにこりず、

またお誘いいただければと思っております。

今後ともよろしくお願い致します。

年齢も近い相手から軽く誘われた程度であれば、お詫びの言葉などは入れず、このように軽く返したほうがかえって相手も「ふられた感」が少なくてすみます。

「断るとき」にはこんなフレーズが便利!!

せっかくですが、

その日は出張が入っており参加できません。

→「せっかくのお誘いですが」とも言います。

またとない機会でしたのに、本当に残念です。

→「みなさんとお目にかかれるまたとない機会でしたのに」「○○についてお話をうかがえるまたとない機会でしたのに」などのバリュエーションがあります。

ぜひご一緒したかったのですが、どうしても都合がつかず残念です。

うれしいお誘いに飛び上がって喜んだのですが、なんと兄の結婚式と重なっておりました。たいへん残念です。

→誘ってくれた相手の気持ちを大切にしたいときは、こちらも残念な気持ちを少し大げさに表現します。

残念ながら、どうしても動かせない予定が入っております。

その日は出勤日のためお伺いすることができません。

所用のため、参加がかないません。

→「所用のため」とは、「（もろもろの）用事があるため」という意味。

楽しみにしておりましたが、急に都合がつかなくなってしまいました。たいへん申し訳ありません。

→いったんOKしていたのに、急に行けなくなってしまったときは、お詫びを書きます。

私はクラシック音楽が苦手なため、おつきあいできません。申し訳ありません。

→まったく関心のないことに誘われて困っているような場合は、はっきり断りましょう。

※本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。