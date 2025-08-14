ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、「白桃パフェ」と「マンゴーパフェシャーベット」を7月1日から8月31日まで提供する。

「白桃パフェ」（4,400円、ドリンクセット5,280円）は、バラを模した桃のコンポートを上に飾りブーケのように仕上げた。グラスの中には、上から白桃シャーベット、フレッシュの白桃、上品な味わいのピーチジュレ、ホワイトチョコレートクランチ、シャンティ、アールグレイのジュレを重ねた。

「マンゴーパフェシャーベット」（同）は、ローズの花束をモチーフにし、芳醇な香りのフレッシュマンゴーを贅沢にアレンジした。マンゴーで象ったバラの下には、上からザクザクとした食感がアクセントとなるホワイトチョコレートクランチ、爽やかなヤオルトシャンティ、華やかな香りのエルダーフラワーのジュレ、フレッシュマンゴーをレイヤー状に重ねた。トップにはひんやりとしたマンゴーのグラニテをたっぷりとのせ、さらにココナッツのメレンゲ、ライムのチップ、デンファレ、タイムをあしらい、エキゾチックで優雅なブーケを思わせるビジュアルに仕上げた。

場所と時間は、「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」が午前11時半から午後8時（ラストオーダー）まで、「ハドソンラウンジ」が午前11時半から午後8時半（同）まで。