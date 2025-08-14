「懲役刑」「禁錮刑」から一本化…今年6月に導入された「拘禁刑」で加害者は変われるのか？

拘禁刑の導入と根源的な「問い」

2022年に成立し、2025年6月から施行された「拘禁刑」は、日本の刑事政策における大きな転換点といえる。前回の記事（「今年6月1日から導入された「拘禁刑」…これまでの「懲役刑」「禁錮刑」から何が変わるのか」）では、拘禁刑の意義や可能性について解説した。この制度は、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化し、すべての受刑者に対して改善更生を目的とした処遇を進める方向性を示したものである。つまり、受刑者がどのような罪を犯したかにかかわらず、矯正教育や職業訓練、心理的介入といった「再統合」志向のプログラムが導入される可能性が高まったわけである。

この改革の背景には、「刑罰は単なる応報にとどまらず、社会復帰を可能にするプロセスであるべきだ」という考え方がある。しかし同時に、それは私たちに新たな問いを突きつけるものでもある。それは、「そもそも、加害者は本当に変わることができるのか？」「更生はどこまで可能で、どこに限界があるのか？」という根源的な問題である。

なぜ人は犯罪に至るのか

犯罪の原因は、単純ではない。衝動的な怒り、家庭環境、トラウマ、社会的孤立、パーソナリティ、薬物依存、認知のゆがみ―さまざまな要因が絡み合って、犯罪行動が生じる。 ここで、特に重要なのは、「認知の歪み」と呼ばれる思考のパターンだ。たとえば、性犯罪者の中には「相手も同意していた」と現実をゆがめて認識している人がいる。暴力をふるう加害者は、「物事を解決するには暴力が一番だ」と思い込んでいることもある。このような誤った認知は、犯罪を正当化し、再犯を招く危険性がある。

更生とは何か？

「更生」とは、単に二度と犯罪を行わないようにすることではない。犯罪に至った背景にある心理的・社会的要因を理解し、根本的な行動パターンや「生き方」そのものを変えていくプロセスを指す。具体的には、次の3つの軸で進められる。

• 自己理解の促進：なぜ自分はそのような行動をとったのか、自分の感情や思考のクセを知ること。

• 対人関係スキルの習得：暴力や脅しではなく、対話や共感によって他者と関わる技術を学ぶこと。

• 再犯リスクの管理：自分が危険な状況に置かれたときに、どう対応すればよいかを具体的に学ぶこと。

心理療法による介入

日本を含む多くの国では、刑務所内や保護観察下で、加害者に対して認知行動療法や動機づけ面接といった心理療法が導入されている。

認知行動療法とは、認知のゆがみや問題行動のトリガーを特定し、より建設的な行動に置き換えていく手法である。

また、動機づけ面接とは、自分自身の中にある「変わりたい」という気持ちを引き出し、行動変容への意欲を高める対話技法である。

たとえば、DV加害者に対しては、「怒りの感情」をどうマネジメントするかをテーマにした介入が行われる。性犯罪加害者には、被害者の立場に共感する力を養うロールプレイやグループワークが用いられる。これらの方法は複数の研究によって一定の効果が示されている。

加害者の再犯率とその低下

複数のメタアナリシスによれば、適切な心理的介入を受けた加害者群では、受けていない群に比べて有意に再犯率が低下することが確認されている。特に、「リスク・ニーズ・反応性（RNR）モデル」に基づいた認知行動療法プログラムは再犯予防に効果的とされ、再犯率を約10〜30％低下させるとする研究もある。

もちろん、すべての加害者が変われるわけではない。変化には時間がかかり、本人の内発的動機が不可欠であり、外的な圧力だけで更生させることは難しい。

社会との接点の再構築

心理療法だけでなく、社会とのつながりをどう回復するかも、加害者の更生には重要である。仕事、住居、人間関係―これらが不安定である限り、再犯のリスクは高くなる。

地域の受け入れ体制や就労支援プログラム、再出発を応援するボランティアなど、多層的な支援ネットワークの構築が不可欠だといえる。日本では「更生保護」や「協力雇用主制度」などがその役割を担っている。

被害者と加害者の「線引き」

一方で、「更生を支援することは、被害者の気持ちを無視することになるのではないか？」という懸念がある。実際、被害者の苦しみは消えることがなく、「なぜ犯罪者を支援するのか」と感じる人もいる。だからこそ、更生支援の前提には、被害者への誠実な対応と謝罪、償いの意思が求められる。

また、加害者支援は、被害者を無視したものではなく、その根底には再犯の防止や社会の安全があるのだということを理解する必要がある。

人は変われるのか

加害者の更生は、簡単なことではない。心理的な介入、社会的支援、そして本人の強い意志と向き合いが重なって、初めて可能になる。しかし、「変わることができた人」が実際に存在するのは明白な事実である。

拘禁刑の導入は、こうした更生への取り組みを刑罰制度の中に制度的に位置づける重要な一歩であるといえる。犯罪心理学が明らかにしてきたのは、「人は過去の行動にとらわれず、変わる力を持っている」という希望にほかならない。

だからこそ、私たちは問われ続けている。加害者を社会から排除し、憎しみや蔑みを向け続ける一人になるのか、あるいは人の可能性を信じ、安全な社会を求め希望を担う一人になるのかと。

