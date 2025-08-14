『ワァ…フフフ…』→『ハァ？』理想と現実のギャップに14万いいね「元気出た」「こういうの好き」【ママリ】

「ワァ…フフフ…」期待がふくらんだクッキーの仕上がりに14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

まぬ@5y&2y(@numacocco1)さんの投稿です。皆さんは、クッキーを焼いたことはありますか？生地をこねて形を作り、焼いて完成。クッキーの難しいところは、でき上がりがなかなか想像通りにはいかないところかもしれません。





投稿者・まぬ@5y&2yさんは、絞りクッキーを作りました。焼く前の生地はリボンやハートの形になっていて、とてもおしゃれでかわいいクッキーになりそうでしたが…？

ﾜｧ…ﾌﾌﾌ…

ﾊｧ?

絞りでかわいいモチーフクッキーになるはずが、ふくらんだクッキーは形がわかりにくい状態に。期待していた分「ハァ？」となってしまう気持ちもわかります。でも、ふちがこんがり焼けてふくらんだクッキーは、とてもおいしそうですよね。



この投稿に「別物すぎ」「声だしてわろうてしもうた」「これはこれでおいしそう！」などのリプライが寄せられました。想像通りではなかったとしても、決して失敗ではない、おいしいクッキーのはず。どことなく哀愁漂うビフォーアフターに、思わず笑顔になれる投稿でした。

38歳母「わたしが…プリキュア？」ごっこ遊びに14万いいね

ミポキテト(@miipoteto)さんの投稿です。育児は体力勝負。元気を出したくて、栄養ドリンクを飲む方もいるでしょう。ミポキテトさんは栄養ドリンクを手にしながら、わが子のごっこ遊びに付き合っていたそうですが…？

2歳『まま！ぷりきゅあに なって！』



38歳「わたしが…プリキュア…に？！名前は、名前は、何にしたらいいかな？」



4歳『そうだ！キュアげんき！キュアげんきにしよう！』



38歳「キュア…げんき…（ｷｭｰﾋﾟｰｺｰﾜｺﾞｰﾙﾄﾞを握る手に力を込める）」

わが子のかわいいごっこ遊びのお誘いに、戸惑いながらも応じるミポキテトさん。「私が…プリキュアに?」と見事に乗っていく様子がすてきです。状況を想像すると、思わず笑ってしまいそうですよね。ミポキテトさんの娘は、大好きなママとプリキュアごっこができてご満悦でしょう。



この投稿に「わたしもキュア元気になりたい(笑)」「その元気は前借りよ…！」などのリプライが寄せられました。無邪気なわが子に振り回される時間は疲れるけれど、幸せで満たされますね。親子の仲睦まじい姿が想像できる、すてきな投稿でした。

「何回聞いても好き」92歳男性が手術を受けた理由に730いいね

友達の友達(@29327703M)さんの投稿です。新しいことを始める時、「もうこんな年齢だから…」と一歩を踏み出す勇気が出ないこともありますよね。一方で、「何かを始めるのに遅いことはない」というのも、よく耳にする言葉です。



今回、親戚の92歳の男性が、手術を勧められて決意したそう。その理由が「若さ」に関することで、なんともポジティブなものでした。

親戚の92歳のおじいが病院からどちらでもいいけど出来るならしといた方がいい軽い手術を勧められて「するなら若いうちにしといた方がいいだろ、年取ると何あるか分からんから……」ってすぐ決行した話何回聞いても好き

90代になれば「自分はもう若くない」と思ってしまいがちですよね。この方のように「今が一番若い」という意識をもって毎日を過ごせたら、何事も前向きにとらえられそうです。



この投稿には「人生今日が一番若いんや！」「手術受けられて長生きして頂きたい」といったリプライがついていました。



友達の友達さんによると、この親戚の方は手術を受けて元気に過ごしているよう。手術を受けてよかったですね。年齢についてつい後ろ向きに考えてしまう方にぜひ読んでほしい、気持ちが明るくなる投稿でした。

