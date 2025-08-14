コンスタンティノープルを陥落させ、「征服王」と呼ばれたオスマン帝国皇帝の意外な実像

1453年、東ローマの帝都にして難攻不落のコンスタンティノープルを陥落させたことで「征服王」の異名を取ったオスマン帝国のメフメト二世。実は彼は、キリスト教の文化的雰囲気のなかで生まれ育ち、自らも筆を持ち、絵画を残していた。

イスラム世界の大帝国の皇帝として君臨しながら、ギリシアの古典文学に親しみ、キリスト教美術も楽しんでいた彼はどのような人物だったのか？

東西文明の境で花開いていた独自の文化の世界に迫る。

王子時代と最初の即位

それまで辺境の一侯国にすぎなかったこの国を、「帝国」と呼ばれるにふさわしく発展させたのは、第7代君主メフメト二世であった。母はヒュマー・ハトゥンという名であり、おそらくは元キリスト教徒出身の奴隷身分である。また、父ムラト二世が政略結婚の相手としたセルビアの王女マラも、メフメト王子が慕う相手であった。マラは、イスラム教に改宗せず、キリスト教徒のまま輿入れしていた。女官や側近は自国から引き連れてきたはずだから、彼女の周辺には、キリスト教圏の文化的雰囲気が濃厚だっただろう。

とはいえ、メフメトは、キリスト教的価値観にどっぷりとつかっていたわけではない。王子としてメフメトは、当代一流のウラマー（イスラム学者）、ギュッラーニー（1406頃〜88）を師とし、イスラム世界の君主にふさわしい学問と教養を学んだ。ちなみに、ギュッラーニーの子孫が、20世紀初頭にトルコ印象派を牽引したひとり、ナズミー・ズィヤー・ギュランである。メフメトは、成人の儀式を済ませると、西アナトリアの町マニサに太守として赴く。当時の王子は、地方で統治の経験を積む慣例であり、それにのっとったものであった。

こうして王子としての教育を受けたメフメトだったが、王座を継ぐと見なされていたのは、ムラト二世の寵愛を受けていた兄アラエッティンであった。しかし、1444年頃に兄が急死すると、にわかにメフメトが次代の君主として注目を浴びた。そしてムラト二世は、生前退位して王位をメフメトに譲ることを決定したのである。君主の自発的な譲位は、オスマン帝国において後にも先にも類例がない。ムラト二世がアラエッティンの死によって精神的なショックを受けたためだとも、メフメトへの王位継承をスムーズにするためだとも推測されている。

即位したメフメト二世は、ザガノス・パシャや宦官シェハーベッティン・パシャ（「パシャ」は高官の称号）らを側近とした。彼らは、もともとキリスト教徒であったが、イスラム教に改宗し、君主の奴隷として忠実な臣下となった。この時代のオスマン帝国において台頭しつつあった、あらたなエリート層である。

しかし、このとき実権を握っていたのは、ムスリム自由人の大宰相チャンダルル・ハリルであった。彼は、オスマン帝国の初期から政治家を輩出したウラマーの名家出身であり、ムラト二世の時代からひきつづき、メフメト二世の治世になっても権力をふるっていた。いわば、旧エリート層の代表格である。ハリルは、ことあるごとに、隠棲したムラト二世の復位を画策する。1446年、給金の支払いについてイェニチェリ軍団が不満を表明して一触即発の事態になると、ムラト二世は、ハリルの請願を受け入れ復位した。メフメト二世はふたたび王子となり、マニサへと戻る。この事件は、若きメフメトのプライドを大きく傷つけたといわれる。

ただし玉座を父に譲ったとはいえ、メフメトが次期君主であるのは、衆目の一致するところだった。1451年にムラト二世が死去すると、満を持したメフメトはエディルネに赴き、二度目の即位式を執り行った。「征服王」と呼ばれる、メフメト二世の本格的な治世のはじまりである。

コンスタンティノープルを攻略した征服王

かつてのローマ帝国の後継者たるビザンツ帝国の領土は、いまや帝都コンスタンティノープルとその周辺のみとなっていた。過去の威容は失ったものの、この時期のビザンツ帝国は、都市国家として一定の成熟を見せていたともいわれる。バヤズィト一世やムラト二世は、オスマン帝国領の中心に巣くうこの国を滅ぼさんと、コンスタンティノープル攻囲を敢行した。しかし、三重の城壁に守られ、三方を海に囲まれた天然の要害であるこの都市は、オスマン帝国の攻撃を跳ね返す。オスマン帝国は、ビザンツ帝国から貢納を受ける代わりに、攻略を断念した。メフメト二世が本格即位したそのときには、オスマン帝国とビザンツ帝国の奇妙な共生関係が続いていたのである。

メフメト二世は、即位して間もなく、この都の攻略を決断した。オスマン帝国のさらなる発展のためには、アナトリアとバルカンの要の位置にあるコンスタンティノープルの獲得は必須だったからである。重臣たち、とくに大宰相ハリルは攻略に反対したが、若き君主の意志は固かった。メフメト二世は、総勢10万といわれるオスマン軍を率い、コンスタンティノープルを攻囲する。2か月におよぶ激しい攻防戦のすえ、1453年5月29日、東ローマの帝都は陥落した。難攻不落の要害を攻略したことにより、メフメト二世は、征服の父、のちに征服王と呼ばれた。コンスタンティノープルはオスマン帝国のあらたな帝都となり、以降、徐々に「イスタンブル」と呼びならわされるようになる。

30年におよぶ長い治世において、メフメト二世の征服活動は、コンスタンティノープルにとどまらなかった。アナトリアでは、ビザンツ皇族が治めるトレビゾンド帝国（1204〜1461）を滅ぼし、トルコ系遊牧民の雄アクコユンル朝を打ち破った。バルカンでは、アルバニアの英雄スカンデルベグ（1405〜68）や、ワラキアの「串刺し公」ヴラド三世（1431〜76）に苦戦するものの、最終的にはバルカンのほぼすべてを支配下に置くことに成功した。西はドナウ川、東はユーフラテス川まで、帝国の領土を拡大させたのである。

さらに北方では、黒海北岸のクリミア・ハン国（15世紀前半〜1783）を属国とする。クリミア・ハン国は、モンゴルの末裔が建国したムスリムの王朝であり、以降オスマン帝国の弟分として、ロシアやポーランドに襲撃を繰り返した。エーゲ海では、これまで東地中海の覇者であったヴェネツィアと争い、徐々にその拠点を征服していった。こうして、帝都イスタンブルを中心とした一円が、オスマン帝国の支配下にはいったのだった。

メフメト二世は、内政においても変革をすすめた。その最大の成果は、中央集権化である。この時期までのオスマン帝国は、旧ムスリム・トルコ系侯国の集団、セルビアなどのキリスト教徒の属国、古くからオスマン家に従ってきた有力豪族（元キリスト教徒の家系もふくむ）など、雑多な集合体からなっていた。かつてバヤズィト一世がティムールに敗北したのも、ティムールが旧ムスリム・トルコ系侯国に属する人々の切り崩しに成功したからだった。メフメト二世の時代、こうした集団は徐々に解体され、帝国の地方は帝都イスタンブルに紐づけられるようになってゆく。またオスマン帝国中央でも、それまで権力を持っていた、チャンダルル家のような自由人のムスリム・トルコ人が中枢から排除され、元キリスト教徒からなる君主の奴隷（カプクル）が政治を担うようになる。彼らは、君主に忠実であり君主が認める限り絶大な権力を握ったが、あくまで奴隷であり、主人たる君主に生殺与奪の権を握られていた。

こうしてオスマン帝国は、君主を頂点として、それをとりまく君主の奴隷たちが政権中枢を担い、地方も自立性を失い政府に結び付けられるという、整然たるヒエラルキーをもつ中央集権国家へと生まれ変わっていったのである。もちろん、メフメト二世の時代に、これらの変化がすべて完成したわけではない。彼の治世から、おおよそ1世紀をかけ、スレイマン一世の時代にこの体制がととのったといえる。

そしてメフメト二世の時代は、美術の分野においても大きな変化を経験した。それは、ムスリム諸王朝における伝統的な細密画とはまったく異なる展開、すなわちイタリアの芸術家の招聘と、それがもたらした影響だった。

メフメトが描いた画帖

そもそも、メフメト二世は、王子時代から西洋風の絵画に親しんでいたといわれる。王子時代のメフメト二世がさまざまな絵や文字を書いた画帖が、トプカプ宮殿に収められているからである。1440年代のものだと推測されているから、最初の治世のあいだに綴られた可能性もある。

この画帖でまず目を引くのは、真横や正面から見た人物の肖像や動物の絵がいくつも描かれていることである。つたない筆づかいではあるが、それぞれの人物の特徴をよくとらえているようだ。人物の風体や構図から、あきらかに西洋絵画を参考にしていると考えられる。

アラビア文字やギリシア文字のアルファベットがひとつひとつ記された頁もある。おそらく練習帳として用いられたのであろう。メフメト二世は、トルコ語やアラビア語あるいはペルシア語といったイスラム世界の主要言語だけではなく、ギリシア語やイタリア語にも親しんでいた、と伝わる。メフメト二世をとりまく小姓たちは、セルビア人やギリシア人であったから、西洋諸語を自然と身につけうる環境にあったのは間違いない。

また、オスマン帝国君主の花押（トゥーラ）が、いくつも書かれている。君主たちは、それぞれ自分自身の名からなる花押を持ち、公文書にはそれが記された。この画帖で練習されているのは、まさしくメフメト二世の花押である。ただし、実際に花押を記すのは、書道に長けた国璽尚書（ニシャンジュ）と呼ばれる高官であり、君主その人が筆を動かす必要は、本来はない。しかし若きメフメト王子は、みずからの花押を、みずからの手で記したいと考えたのかもしれない。

この画帖は、メフメト二世が、若き日から西洋の芸術に興味を持っていたことを示す貴重な史料である。ただし、これが真実、メフメト王子の手によるものかについては、疑問も呈されている。当時の宮廷には、バルカンの旧支配者の子弟が、小姓として勤めていた。彼らのうち、絵心のある誰かがこれを描いた可能性も指摘されているのである。いずれにせよ、メフメト王子が、こうした絵に触れることができたのは確かであろう。

征服王の異国趣味

メフメト二世がギリシアやキリスト教の文化に興味を示した、という逸話には事欠かない。ペロポネソス半島に遠征したさいに立ち寄ったアテネで、アクロポリス神殿のすばらしさに驚嘆した。遺跡だけではなく、ギリシアの古典作品にも親しんでいた。さらには、ホメロスの『イリアス』、クセノポンの『アナバシス』、ヘシオドスの『神統記』といった、現在でも高名な作品の手稿本が、メフメト二世の蔵書となっていたという。

聖ソフィア大聖堂に描かれたモザイク画の処遇も、彼の嗜好をうかがわせる。ビザンツ帝国最盛期の皇帝、ユスティニアヌス一世（位527〜65）が建てたこの聖堂は、正教にとってもっとも重要なものである。その堂内には、ビザンツ美術の粋といえる多数の豪華なモザイク画がほどこされている。メフメト二世は、コンスタンティノープル征服直後に、この大聖堂をモスクに変えた。以降、聖ソフィア大聖堂はアヤ・ソフィア・モスクと呼ばれるようになり、君主が金曜礼拝を執り行う、権威あるモスクのひとつとなった。

かつて一般むけの書籍などでは「コンスタンティノープル征服後まもなく、イスラム教が偶像崇拝を禁じているがゆえに、堂内のモザイク画は漆喰で塗り固められた」と、まことしやかに言われていた。しかし現在では、当初モザイク画は、布で覆われただけだったことが明らかになっている。オスマン帝国時代になってここを訪れた西洋人が、そのモザイクのすばらしさに感嘆する記録を残しているからである。壁面が漆喰で覆われるのは、はるかに後代であり、修復の必要に迫られてのことだったと考えられる。当時の西洋人の記録によると、メフメト二世は、キリスト教の聖画像や聖遺物を集めていたという。そのような嗜好を持つ彼は、積極的にモザイク画を塗りつぶす必要性を感じていなかっただろう。

このように、メフメト二世が、ヨーロッパの文化や芸術にたいして強い興味をもっていたのは間違いない。ただし、注意しておかなくてはいけないのは、彼が政治家としてとった政策は、これまでのムスリム諸王朝の伝統に沿った、あるいはさらにそれを強化し推し進めるようなものだったことである。イスラム学院を帝国各地に新設し、ウラマーの育成に努めたのは、その最たるものだ。また、メフメト二世の西洋趣味のみを強調するのは、バランスの取れた見解とはいえない。彼は、イスラム世界の伝統芸術も、深く愛好していたからである。さらに彼は伝統的な詩もたしなみ、彼の詠んだ作品は詩集にまとめられている。

メフメト二世は、個人としてはギリシア、キリスト教、あるいはヨーロッパ文化を愛好しつつも、イスラム世界の君主らしくイスラム的な伝統も好み、ムスリム王朝の君主としての政策を堅持した。いうなれば、二面性のある君主だったといえよう。

