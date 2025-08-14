「トラック二台分の荷物を捨てました。人生最後の夢を叶えるために」女優・奈美悦子さんのスゴい終活

大ケガをして見つけた「人生の夢」

私には夢があるんです。それは、必要な荷物をスーツケースひとつに詰め込んで、世界中を旅すること。そのために、いま身の回りのモノをいろいろ捨てています。いわゆる断捨離ですね。これが私の「終活」です。

実は昨年、大ケガをしたんです。愛犬の散歩をしていると、犬に引っ張られてコケちゃって、骨折しました。それも、右手首の下から骨が出る、いわゆる開放骨折。頭からも血が出ていて、MRI検査をしたところ、硬膜下血腫になっていました。いまは完治したんですが、この大ケガを通じて、残りの人生について考えたんですよね。

それで、自分の理想の最期について想像してみたんです。やっぱりモノをたくさん残したままで最期を迎えると、家族だって大変でしょう。だから、スーツケース1個に入るぐらいのモノだけ残して、あとは捨てればいいかなって。元気があればそのスーツケースを持って旅に出ちゃう。それも1週間とかではなくて、ヨーロッパを半年とか。保険も全部解約して、やっておくべき手続きとかも済ませちゃって。最高でしょ？

だから、いまは断捨離の真っ最中。この前、2トントラック2台分の荷物を捨てました。要らない絨毯とか、お洋服、それから台本なんかも一緒にね。最初はもったいないとか寂しいなとも思ったけれど、いざ捨てちゃえばもう平気。だって、そうやってモノを捨てることが、私の夢の実現につながるんですから。

夢に向かった「終活」

夫も私に付き合うように、少しずつモノを捨てるようになりました。凝り性だから私以上にモノがたくさんあるんだけど、大事にしていたハーレーを2台手放しました。彼にとっては大変な決断だったと思うんですが、夫婦で終活を始めるのもいいもんだなって、また二人の間に新鮮な感情が芽生えています。

新たな夢を持ったいま、私の体は活力に満ちています。みんな、歳をとったら出来なくなることを考えるけど、「モノをどんどん捨てていって身軽になれば、いろんなことが出来るようになるかもしれない！」と考えると、どんどん元気になってくる。

この間までは、80歳まで仕事が出来ればいいかなと思っていたんですが、いまは85までは仕事したい。こんなポジティブな気持ちが生まれたのも、夢に向かって終活を始めたからなんですよ。

