ドクター・中松が宣言「100歳で都知事選に出る！」……そのためにひそかに準備している「発明」

ドクター・中松 Dr. NAKAMATS （97歳）

本名は中松義郎。'28年、東京都生まれ。東京大学卒業。発明家、国際創造学者。発明件数は3000件を超え、世界1位。著書に『百歳脳』など

食事は一日1回、睡眠時間は4時間

私は97歳を超え、100歳に片足を突っ込んでいます。それでも「年を取ったな」という消極的な思いはよぎりません。

死に怯えるのではなく、「100歳の先」を見据えることが、私の脳と身体を生き生きさせているんです。

もちろん死から逃れることはできません。しかし、ミトコンドリアを活性化させて老化を防ぐなど、長生きする手段を様々試しています。

医学的には人間の寿命は120歳が限界だが、私はそうした常識を科学的見地から超えようと挑戦し続けている。

これこそが私の終活です。

いま私は限られた24時間を有効に使うために、食事を一日1回とし、睡眠時間を4時間に制限しています。

そして残りの時間で発明に没頭するのが、私の生きがいです。

脳梗塞⇒がん⇒脳梗塞⇒心筋梗塞

毎日、「新しい発明」という栄養を与えると、私の脳は「美味しい、嬉しい」とそれを食べる。

脳と対話する習慣があるからこそ、ボケない。年齢を重ねるごとに脳が冴えわたると感じます。

その証拠に、40代より90代のほうが2.5倍も多くの発明ができている。

先日も特許証が届きました。野球やサッカーを行うスタジアムを、客の入りにかかわらず有効に使うための発明です。

身体についていえば、75歳で脳梗塞になりました。86歳で前立腺導管がんと診断され、余命2年と宣告。94歳で再び脳梗塞、95歳で心筋梗塞を患ったが、克服しました。

プールでは1800m泳ぐ

週2回の筋力トレーニングは欠かせません。筋肉を鍛えながら、プールで1800m泳ぐ。その後は私の発明した「ドクター・ドリンク」でカルシウムを摂取しています。

私はこれまで17回、選挙に立候補してきました。次の都知事選（'28年）に出馬するとき、100歳。いまから、誰もが驚くような選挙カーをつくっています。

「100歳で立候補すれば、誰も挑戦していない世界新記録だぞ」と考えるだけで脳と身体が喜ぶんです。

「週刊現代」2025年08月18日号より

