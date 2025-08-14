

北極圏ワールドアーカイブ（AWA）があるスバールバル諸島=AWA提供

大切な記憶や記録をどうしたら未来に残すことができるのか。より多く、よりリアルに記憶を伝えようと、記録をめぐる技術は変化を続けてきました。膨大なデータを小さな媒体に残せるようにもなった一方で、その寿命は思いのほか短く、定期的なメンテナンスが欠かせません。そんな中、北極圏の地下では、大切な記録を「2000年先へ残す」とする取り組みも始まっています。

4万5千年以上前に描かれたイノシシの絵だとされるインドネシアの壁画や、約4千年前に石に刻まれた古代エジプト文字のヒエログリフ。日本最古の書物とされる1300年ほど前の古事記は、今日まで写本が残る。これらが伝える情報は断片的だが、長い時を超え、当時の記憶を伝えている。

インドネシアの洞窟で発見された4万5000年以上前に描かれたとされるイノシシの壁画=豪グリフィス大学提供

15世紀半ばに欧州で活版印刷が広がると、数多くの書物が残され、19世紀には、姿かたちをとどめておく写真や、映像を残すフィルムが生み出された。

20世紀に入ると、記録媒体はレコードからカセットテープ、ビデオテープやフロッピーディスク、CDやDVD……などと進化を遂げた。写真もフィルムからデジタルに変わり、今ではスマートフォンで気軽に撮れるように。大量の画像や動画をクラウド上で保管し、いつでもどこでも再生できるようになった。

次々と新しい技術が登場する一方、気がつくと再生する機器が姿を消していたり、保守サービスが終了していたり。一般的にフィルムの寿命は50年、家庭用の磁気ビデオテープは25年、デジタルデータのハードディスクドライブは5年ほどという。大量の情報を記録できるようになったものの、デジタル媒体の寿命は思いのほか短い。

北極圏の地下はフィルムの保存に適した環境が保たれているという=AWA提供

そんな中、いったん保管すれば「理論上、2千年先まで保存が可能」という取り組みが、北極圏で始まっている。ノルウェーのデータ保管企業「Piql」が2017年に始めた「北極圏ワールドアーカイブ（AWA）」だ。

北極点から約1300キロのノルウェー領スバールバル諸島にある元炭鉱を活用。地中300メートルの坑内にコンテナを設置し、残したいデータを同社の特殊な光学フィルムにデジタル化して保管する。「永久保管」の費用は1ギガバイト（GB）139ユーロ（約2万4千円）から。

データを保存するフィルムの見本=AWA提供

坑内は年間を通じて零下3度前後で乾燥しており、空調なしでフィルムの保存に適した状態が保たれる。スバールバルは、国際条約で軍事活動が禁止されており、第2次世界大戦後、軍隊が駐屯したことはない。「世界で最も安全な場所」とうたう。

こうした地理的特性から、約1キロ隣には世界中の100万種以上の種子を保管する「世界種子貯蔵庫」があり、AWAはここから着想を得た、と共同創設者カトリン・ルーエンさん（51）は話す。

これまでに画家ムンクの「叫び」や、ショパンの直筆楽譜、インドのタージマハルの3Dデータなど世界的な文化財の記録を保管。さらに、国連児童基金（UNICEF）の子どもの権利条約やメキシコの憲法など、さまざまな歴史資料のデータが収められている。

実際に、どのように保管しているのか。例えばムンクの最も有名な「叫び」の場合、本物の絵はオスロの国立美術館に展示されている。地下庫に保管されているのは、デジタル化したデータだ。

フィルムの1コマに高精度でスキャンした画像が、別のコマにQRコードのようにデジタル化したデータが、さらに別のコマにはデータから再生するための説明が英語とプログラミング言語のC言語で書き込まれている。遠い未来に現在のようなコンピューターが存在しなくなったとしても、「虫眼鏡と光源があれば、データを元に戻す方法がわかる」とルーエンさんは説明する。ムンクの例では、異なる波長でスキャンしたデータなども収録。フィルムは1巻960メートルで、120GBのデータを記録できる。

AWAは今年5月、人類の記憶や記録、文化を未来に残すためとして財団化した。非営利組織として寄付などを柱に運営し、これまで費用を工面できなかった人々の記録の保存にも取り組む考えだ。

「人類滅亡に備えたシェルターのように言われることもあるけど……」と言うルーエンさんは、こう強調する。

「私たちの取り組みは、データに永遠の命を与え、未来の世代のために情報を残すこと。未来への希望のアーカイブだと思っている」