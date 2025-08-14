夏バテで「なんかだるい」と思っている人が今すぐやるべきこと

異常気象や温暖化のせいなのか、このところ症状を訴える人が増えている寒暖差アレルギー。仕組みを正しく理解して、有効な対策を取ろう。

「なんだかだるい」原因は温度差だった

「アレルギー」というと、まず花粉症や食物アレルギーが思い浮かぶでしょうが、「寒暖差」でもアレルギーのような症状が出ることはご存じでしょうか。「寒暖差アレルギー」の特徴的な症状は、「なんだかだるい」です。夏の暑さが特に厳しい昨今では、その「だるさ」を訴える方が非常に増えています。他の症状としては、鼻水、くしゃみ、食欲不振、不眠なども典型的です。

なぜ、寒暖差でアレルギーの症状が出てしまうのでしょうか。まず、気温の高いところにいると、自律神経による体温調節機能が働いて体温が下がりやすい状態になります。そこから、エアコンの効いた室内など寒いところへ急に移動すると、自律神経の働きが乱れてしまいます。さらに、冷房で体が冷えすぎてしまうと、今度は体温を上げようとして自律神経が過剰に働くようになる。その結果、血流が悪くなって倦怠感が生じたり、ちょっとした温度差でも鼻水が出てきたり、食欲がなくなったりといったアレルギー反応が出てしまうのです。

寒暖差アレルギーは、一般的には7〜8度の温度差がある環境で発症しやすいと言われています。ただ、高齢者は2〜3度の温度差でも症状が出る傾向があります。

とくに、今のような暑い夏の時期は、外に出ればふらつくような暑さが待っていて、室内はガンガンに冷房が効いているため、体が過敏になっています。熱中症や脱水症状などの病気にもなりやすいので、外出時は細心の注意が必要です。

残念ながら即効薬はありません

アレルギー症状そのものは全年代で起こりますが、年齢が上がるほど症状が出やすくなります。これは、加齢によって基礎体力や免疫機能が衰えていくためです。特に65〜75歳にかけては、全身の細胞へ適切に情報を行きわたらせる役割を持つ、自律神経の活動量や腸内環境が急速に悪くなってくる年代なので、発症しやすいのです。

性別でいうと、男性のほうが寒暖差アレルギーの症状が出やすい。原因はやはり自律神経にあります。我々の研究データでは、男性は女性より10年早く自律神経の力が衰えていくことが判明しています。

特に高齢者は対応力が落ちてきていますから、寒すぎる、暑すぎるといった極端な環境に長時間いるのは、体によくありません。エアコンの設定温度は26〜27度ぐらいがちょうどよいと思います。同じ理由で、冷たいものをたくさん飲むと内臓が冷えてしまうので、夏場でも、できればホットコーヒーやお茶など温かいものを適度に飲むようにしてください。

寒暖差アレルギーには、残念ながら漢方や市販の薬などの即効薬はありません。発症を防ぐには、生活習慣の改善を意識することが大事です。

まずは睡眠です。最低でも毎日7時間ほど寝ること。そのうえで、できれば毎日同じ時間帯に起床と就寝をすることを心掛けましょう。

次に運動です。起きてすぐ散歩したい人も多いでしょうが、今は朝から気温が高いですし、起きて1時間以内は体への負担が大きいので、控えてください。夕方の涼しくなった時間帯で、直射日光のあたる場所を避けつつ20分ぐらい歩くのがおすすめです。出勤している方は、普段エスカレーターを使うところで、意識的に階段を使うようにするのもいいでしょう。家でテレビを見ながら体操をする、くらいのレベルでも大丈夫です。大切なのは、運動を継続することです。

ただし、外で体を動かして汗をかいたあとで、そのまま冷房が効いている室内に入ると、体が急激に冷えてしまいます。運動するときだけでなく、仕事で営業先から帰ってきたときなどでも、夏場はなるべく着替えを用意しておき、汗をかいたらすぐに拭いて新しい下着に着替える習慣をつけましょう。

