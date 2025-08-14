「ママ…ありがとう」とウルウルしながら食べる3歳、手にしていたのは…？6千いいね「用意するのも愛」【ママリ】

「ママのごはん、大好き…！」と丸ごとキュウリ食べている3歳息子

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、羽屋@漫画描き(@kito_masa)さんの投稿したエピソードです。子どもたちと接していると、予想もしないことで笑わされることもありますよね。羽屋さんは「ママ…ありがとう…僕こういうのが食べたかったんだ…！」と、3歳息子がウルウルしながらあるものを食べていると投稿。切ない育児あるあるに共感の声が寄せられました。

子どもたちと接していると、予想もしないことで笑わされることもありますよね。毎日が驚きの連続で飽きることがありません。





投稿者・羽屋@漫画描き(@kito_masa)さんは「ママ…ありがとう…僕こういうのが食べたかったんだ…！ママのごはん、大好き…！」と、3歳息子がウルウルしながらあるものを食べていると投稿。でも食べているそれは…と切ない、けれど思わず笑ってしまう育児あるあるに共感の声が寄せられました。

「ママ…ありがとう…僕こういうのが食べたかったんだ…！！ママのごはん、大好き…！！🥺」

ってウルウルしながら、ただの丸ごとキュウリ食べてる３歳さんよ

ウルウルしながら「ママのごはん、大好き…！」と言ってくれた息子さんが食べていたのはなんと【丸ごとキュウリ】！これにはママさんもガックリ、笑ってしまいますね。子どもたちが喜んでくれるのならそれに越したことはありませんが、気持ちはなんとも複雑です！



この投稿には「きゅうりを仕入れた段階でもうそれは料理」「わかります！手がかかってなものほど褒められる！」といったコメントが寄せられていました。千切りキャベツやウインナーなどで同じような経験をした方からの声もあり、親の手間と子どもたちの喜びはなかなか比例しないのです…。



丸ごとキュウリはアニメなどで見かけることがあるため、憧れがあったかもしれませんね。お子さんの喜びようと、ママさんのツッコミの温度差に、クスッと笑みがこぼれるエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）