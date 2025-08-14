ママ友たちの“噂話”より、我が子の頑張りが見たい。スイミング観覧席の孤独【ママリ】

大声で話すママ友グループがいて居づらい

子供のスイミングの見学に来ていますが、正直居づらいです、、



スイミングの同じクラスの他のママさんは全員仲が良く、狭いギャラリーでグループになって話しています。私だけ一人ポツンと見学、、新しく入って来たママさんがいらしたので、仲良くなれるかな？と思ったら、すかさずグループママさんたちと打ち解けて仲良くなっていました、、。



しかも皆さん結構大きい声で話されるので内容も筒抜けだしぶっちゃけうるさい、、笑



今年の４月からみんな幼稚園の子達なので、早く４月にならないかなあ、、と思っています😅うちの子は来年なので。



スイミングの間、外に出てもいいけど子供のことは見ていてあげたいし、、我慢するしかないのかな💧 出典：

qa.mamari.jp

ママ友グループにうまく馴染めず、居心地の悪さを感じたことはありませんか？アプリ「ママリ」にも、ママ友との関わり方についての投稿が寄せられていました。子どもの習い事中に、大声でおしゃべりをするママ友グループに困っている投稿者さん。子どもの見学に集中したいけど、空間に居づらく外に出るべきかと悩んでいるといいます。

学校や子どもの習い事などでは、ママ友と関わる機会が出てきますよね。しかしすでにグループができあがっていると、なかなか会話に入りづらいものです。



投稿者さんも子どもが通うスイミングスクールで、ママ友グループに悩んでいます。仲良くしたいわけではないものの、狭いスペースの中に集まり、大声で会話をしており、居心地の悪さを感じているそう。習い事をしている間は外に出ることもできますが、見学に来たからには子どものがんばる姿を見たいと考えいます。

ママ友グループとの関わり方にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には「気にしないで子どもに集中する」という声がありました。

お喋りしに行ってるわけではないので特に気にしないです！

むしろ子供に集中したいのでママ友いない方が助かります😅 出典：

ママ友グループに巻き込まれると、周りに気を遣って、子どもの見学を満足にできない可能性があります。このコメントの方がいうように、スイミングスクールにはおしゃべりをしに行っているわけではないと割り切り、子どものがんばる姿を見るのに集中するとよいでしょう。



他には「イヤホンをしながら見学する」という声もあがりました。

ワイヤレスイヤフォンで、音楽聴きながら見学しちゃいます😊

その場にいたい、だけど環境が、、という時は、できる限り自分で居心地の良い環境を作ります。

もしも、ママさんグループの中に入りたいのであれば、別ですけど😅 出典：

ママ友グループの会話が気になってしまうのであれば、イヤホンを着用するのもよいですね。声が聞こえなくなるだけで、居心地の悪さが軽減されるかもしれません。



投稿者さんはママ友グループに入りたいわけではないようなので、端の方で見学する、イヤホンをするなどひと工夫して自分の過ごしやすい環境に整えられるとよいでしょう。



ママ友との距離感は人それぞれ。グループに入ることが正解というわけではありません。周りは気にせず、自分の気持ちを優先に時間を使いたいですね。

