「関税交渉」は単なる始まりにすぎない…トランプが弱り切った日本に突き付ける重大要求

日米関税交渉はなぜ土壇場で合意できたのか。アメリカの真の狙いはどこにあるのか―米国政治の取材・調査を続ける峯村氏の渾身の分析。

峯村 健司（みねむら・けんじ）／キヤノングローバル戦略研究所・上席研究員。近著に『台湾有事と日本の危機』。メルマガ「峯村健司のインテリジェンスサロン」を配信中

日米関税交渉のカギは「コメ」と見抜いた理由

今回の日米関税合意について、私は「関税率を15％で抑えることができたのは良かった」と評価しています。対米貿易黒字を抱える国の中では最も低い数字となりましたし、もし8月1日という交渉期限に間に合わなければ、とんでもない率を掛けられていた可能性もありますから。

アメリカ側の関税交渉のキーマンがラトニック商務長官であることを見抜いた日本側の優秀な官僚・スタッフと、彼にターゲットを絞って粘り強く交渉を続けた赤沢（亮正）経済再生担当相の功績は大きいと思います。

しかし、ホッとしている場合ではありません。関税交渉が一段落しただけで、日米外交には課題が山積みです。アメリカは今後、日本に対してさらなる厳しい要求を突き付けてくるでしょう。政界が大混乱するなかで、日本は戦後史上最大級の難問に取り組まなければならないのです。

「日米関税交渉のカギが、なぜコメだとわかったのか」

合意がなされた後になって、よくこう尋ねられます。私は定期的に配信しているメルマガでも一貫して「カギはコメの輸入拡大」と主張し続けてきましたが、なかなか信じてもらえなかった。他のメディアでも、その重要性を指摘しているところは皆無でした。

日本とアメリカの間で生じたズレ

第二次トランプ政権の看板政策は、関税交渉です。そのため、私は日米双方が発信する交渉に関する情報を注視し、同時にトランプ政権の中枢にいるキーマンらに取材して、交渉の肝がどこにあるのか見定めるようにしていました。すると、日本側とアメリカ側の見解や認識に「ズレ」が生じているなと感じるようになったのです。

ごく簡潔に言いますと、日本側は一貫して「アメリカにどれだけ投資をしているか」をアピールしてきました。一方トランプ政権側は「投資だけでは足りない。貿易赤字をどれだけ解消できるかの交渉なのだ」と言っている。交渉の本質の捉え方がまったく違ったわけです。

そこでゴールデンウィークの前後にアメリカへと飛び、関税交渉のキーマンたちにこの矛盾点について聞いてみると、彼らがこう考えていることがわかってきました。

「日本はとにかく、産業の核心である自動車への関税が25％になることは避けたいのだろう。であれば、関税引き下げを求める代わりに、アメリカからもっと商品を輸入しなければならない。特にコメだ。アメリカからのコメへの関税を下げるか、輸入量を増やすという決断を日本が下せば、関税交渉は進むだろう」

この取材の約3ヵ月後に日米関税交渉は合意しましたが、やはりカギとなったのはコメの輸入拡大でした。

私の読みが的中した！と胸を張ることはできますが、日米間の「矛盾点」を見抜き、キーパーソンらに取材をしていれば、この結末は予測できていたはずだと思います。外交を分析する際には、双方の見解に生じる齟齬に気づき、そこをポイントに取材・調査を重ねることがとても重要なんです。

「週刊現代」2025年08月18日号より

