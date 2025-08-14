忙しくて返せない？気になる女性からLINEの返信がこない理由８パターン
気になるあの子に送ったLINE。一生懸命文章を考えて、勇気を出して送信したのに、なかなか返事がこない…。そんな経験のある男性は少なくないと思います。女の子が男性からのLINEにリアクションしないとき、そこにはどんな事情が隠されているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女の子たちに、LINEの返信をしない理由について意見を聞いてみました。
【１】恋愛対象じゃないことに気づいてほしいから
「うかつに返信して脈アリだと思われたら面倒なので」（10代女性）、「気があると思われたら困るので、わかってもらうために既読スルーします」（30代女性）など、「返事をしないことで、暗黙の返事をしている」というケースです。女性の腹づもりが固まっている以上は、形勢をくつがえすことは困難だと思われます。相手の気持ちに気づいたら、潔く身を引いたほうがよさそうです。
【２】あとで返信しようと思っていて、忘れてしまったから
「自分がイライラしているときには、時間を置いてから返信しようとして、忘れちゃうことも…」（20代女性）、「LINEはそんなに好きじゃないので、重要なこと以外は忘れてしまうことも」（30代女性）など、「送るつもりはあったものの、忘れてしまった」というパターンです。「うっかり忘れる」のは誰にでもあることなので、どうしても返事が必要な場合を除いては、気にしない心の広さも必要かもしれません。
【３】面倒だと感じたから
「雑談LINEに突っ込みを入れられて、『どうでもいいじゃん』と心底呆れた」（20代女性）、「つきあってもいない相手からの実況中継LINEはうっとうしい！」（20代女性）、「『俺って○○でしょ？』というアピールに『違うよ！』と返したいが、そのあとのやりとりを考えると面倒に」（20代女性）など、内容や態度しだいで相手をうんざりさせてしまうことがあります。ひとりよがりの文面になっていないかどうか、送信する前に確認する癖を身につけましょう。
【４】つまらないやりとりが続いたから
「『○○ってドラマおもしろいよねー』とか、わたしそれ観てないし！」（20代女性）、「自分の知らないバイト先の人間関係の話とか、どうでもいい」（10代女性）など、話題の選び方に問題がある場合、受け手は「非常につまらない」と感じているかもしれません。「最初は社交辞令でがんばってレスしてたけど、だんだん苦痛になってきた」（20代女性）というように、そのつもりがなくても迷惑になっていたとしたらお互い悲しいことなので、相手の反応に「もしかして」という雰囲気を感じたら、すぐに内容を改めましょう。
【５】興味のない相手からのLINEだったから
「どうでもいい相手だったので」（10代女性）、「親しくもないのに、しつこくLINEを送ってきたから」（30代女性）など、残酷かもしれませんが、女の子にとって、そもそも「スルーの対象」とみなされるケースも少なくないようです。「興味が持てないものは仕方がない」（20代女性）とする女性がいる一方で、「基本的には返信しますが、相手によって後回しにしてしまうのは事実」（20代女性）という場合もあるので、あれこれ手立てを考えるよりは、返事がくるのを気長に待つしかないでしょう。
【６】返信に困る内容のLINEだったから
「用件がはっきりしなかったので」（20代女性）、「いきなり『兄弟いたっけ？』みたいな、質問の意図がよくわからない場合」（20代女性）など、どう対応したらいいのか迷うLINEには、なかなか返信できないようです。相手に何を伝えたいのか、ある程度明確にしてLINEを送る工夫があるでしょう。
【７】精神的に余裕がないから
「ほかに心配事があって、そのことで頭がいっぱいだった」（10代女性）、「こっちが落ち込んでいるときに、テンション高めのLINEがくると、『空気読んでよ』と思う」（20代女性）など、「LINEに応じる余裕がない」場合も少なからずあるようです。「一方的にごちゃごちゃ送られても、受け止められるキャパがない」（20代女性）という回答もあるように、受け手の気持ちに余裕がないと、内容はもちろん、LINEそのものが負担に思われる可能性があるので、注意したいものです。
【８】単に忙しいから
「仕事が忙しかった」（20代女性）、「実習がたてこんでいた」（10代女性）、「好きなドラマに集中していた」（10代女性）、「誰かと遊んでいた」（10代女性）など、状況はさまざまですが、とにかく「忙しいため、LINE返信の優先順位が下がる」ということのようです。さらに「どうでもいい相手に限って、間が悪いときにLINEをよこす！」（20代女性）という意見もあり、LINEを送るタイミングをはかることも重要なポイントだと思われます。
いかがでしたか？身に覚えのある理由はありましたか？女の子との関係によって、ほかにもさまざまな事情が考えられると思います。みなさんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
