¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£±¡½£±£±¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£±£³Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡á¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç£±£±¡½£±¤È£±£°ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£¸²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö£²²ó¤òÅê¤²¤Æ£±£µµå¤Ç£±¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£º£µ¨£´£¶»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥é¥â¥¹¤ò½éµå¤Çº¸Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤â£²µåÌÜ¤ÇÃæÈô¡£´ÊÃ±¤Ë£²¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤«¤é¤Ï£³µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¿£¶µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤âÂ³Åê¡£ÀèÆ¬¤Î¥¹¥ß¥¹¤ò£²µå¤ÇÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¡¢Â³¤¯¥¢¥À¥á¥º¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥ì¥¤¤ò½éµå¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£µÏ¢¾¡¤Ç»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£