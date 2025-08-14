硫黄島から終戦後「奇跡の生還」遂げた祖父の苦しみ、13歳のとき長崎で被爆した義父の悔い

2025年8月15日。日本の無条件降伏から80年たつ今もなお、世界では戦争が起きている。第二次世界大戦のリアルを体験した方々は、誰でもいずれ天国に旅立ってしまう。だからこそ、戦争の実態を語り継ぐ必要がある。福岡に生まれ育ったジャーナリストの島沢優子さんが伝える、島沢さんととても近い関係にある男性たちのメッセージとは。

「高校の先輩」に邂逅

戦後80年の節目に、私にとって貴重な邂逅があった。長崎での被爆体験を記した『わたくし96歳#戦争反対』の著者である森田富美子さんと、本の出版記念イベントでお会いできた。偶然にも同じ編集者が担当だった縁もあったが、森田さんが当時通われていた鶴鳴高等女学校（現・長崎女子高等学校）を私も卒業している。つまり、私の先輩でもあり、ほかにもさまざまなご縁がある。ぜひその話を書かせてほしい。

1945年8月9日、爆撃機「ボックスカー」から原子爆弾「ファットマン」が手動投下されたのが10時58分。聞くところによると、その時刻には、佐賀、熊本、福岡のラジオから「長崎市民全員退去せよ」と緊急アナウンスが流れていたそうだが、長崎には届かなかった。

富美子さんは自宅から1時間ぐらい離れた香焼島（こうやぎしま）にあるトンネル状の工場で、学徒動員の仕事をしていた。『わたくし96歳＃戦争反対』には、11時2分となった瞬間のことがこう書かれている。

“ドーンと凄まじい爆音がしたかと思うと、猛烈な爆風で全員がトンネルの奥に向かって飛ばされるように押しやられ倒れ込んだ。あらゆる物が一ヵ所にグッと集められ固められたような感覚だった。それが11時2分だった。

いったい何事かと私たちは怯え動けなかった。ほどなくして、

「長崎駅が燃えとる！」

「長崎がやられた」

そう叫ぶ声が聞こえた。私たちはトンネルを飛び出し、丘の上に駆け上がった。キノコ雲が見えた。それは、崩れかけ、緩み、広がり、黒く不気味に変化し始めていた。そして、まるで後光でもさしているかのように金色に光り輝いていた。

13歳のときの義父が長崎で被爆

1929年生まれの森田さんがいらした香焼島から道路伝いで約12キロの場所にいたのが、夫の父、後に私の義父になる枡田洋吉だ。実家のある旧五島奈良尾町（現・新上五島町）を離れて、海星中学校に通っていた。森田さんの2つ下になる1931年生まれ。当時は13歳、中学2年生だった。

爆心地から3.8キロの長崎市十人町にあった下宿先の2階で勉強していた。本来は登校日だったが、警戒警報があって生徒は帰宅させられた。

「ブーン」

飛行機のジェット音が聞こえ、洋吉は機体を見ようとベランダに通じる階段を上ろうとしたとき、閃光が目に飛び込んできた。灼熱の爆風に2階の屋根がはがれ、抜けた床ごと地面にたたきつけられた。足に傷を負ったが幸い歩けた。ござを抱えて近所の人たちと裏山へ駆け上った。高台から、一面火に覆われた長崎の街が見えた。体中を虫の大群に刺され、水も飲めず、食べ物も与えられえないまま「島に帰りたか、帰りたか」とつぶやくしかなかった。

翌朝。洋吉は、一緒に逃げた大人たちが「アメリカ兵が来る」と話すのを聞き震え上がったが、一刻も早く島に帰りたかった。大波止（おおはと）の船着き場を目指し、1時間近く歩いた。真っ黒に焼け焦げた遺体、真っ赤になった人が転がっていた。死んでいるのか、まだ息があるのか気になったが、前を向いて早足で歩いた。

「恐ろしゅうて恐ろしゅうて、もう顔も見れんやった」

「お兄ちゃん、水のほしか」

ふいに背後から声が聞こえた。恐ろしくて振り向かなかった。

港に着くと、海面に浮く膨れ上がった死体が見えた。五島からやって来た漁船を見つけたのに「顔見知りしか乗せない」と言われてしまう。仕方なく元いた山に戻り、そこから3日間、山と下宿の往復2時間を歩いては五島行きの船を探した。周りの大人が水を分けてくれた。道端の死体は増え、そこに無数のうじ虫がわいていた。

8月12だったか13日だったか記憶はおぼろげだ。ようやく船に乗れた。港の周辺に転がっていた缶詰を袋に詰め、船の上で食べた。それが何だったかも覚えていない。奈良尾の岩瀬浦漁港に着くと、家に一目散に走った。玄関前に、まるでずっとそこにいたかのように母親が立っていた。

「水が飲みたかて言われても、恐ろしゅうて恐ろしゅうて、もう顔も見れんやった。何もしてやれんかった。今思えばさ、なんと薄情な人間か、なぜ助けんやったとか。そがん思うばってん、中学生やもんね。自分のことで精一杯よ。なーんもできんやった」

「手足はあるかと心配やった」

そんな話を、洋吉は70歳を過ぎてからようやくするようになった。東京の大学を卒業した後は長崎県教員になった。定年まで4つの県立高校で現代国語と古文を教え、夫を頭に女の子2人の子ども3人を育て上げた。生徒にも、家族にも被爆体験を語らなかった。

被爆者健康手帳を手にしたのも遅かった。夫によると、洋吉は「手帳とかいらん」と長い間突っぱねていた。他人から「放射能が感染る」などと言われることを恐れ、被爆者であることを隠して生きてきたからだ。被爆したことを知られ苦しみを背負う人も見ていた。わが子が生まれるたびに「手足はあるかと心配やった」と明かされたときは私も胸が詰まった。

40歳を過ぎた1970年代になってから手帳を取得した。教員仲間から強く勧められたことと、爆心地から12キロメートル以内で指定された区域にいたことを証明してくれる人が見つかったのだ。爆心地から3.8キロは手帳支給の条件として十分だった。

「生きちょったん？生きちょったん？」

そして、もう一人。洋吉が長崎に戻って復学し、高校生になった1947年。終戦から2年も経ったある日、私の母方の祖父である田中芳郎は戦地から帰還した。福岡県築上郡吉富町の自宅にいた母は当時6歳。朝方、玄関の引き戸が勢いよく開いたかと思うと、祖母は布団をはねのけ転がるように飛んで行ったという。

「生きちょったん？ 生きちょったん？」

涙まじりの声だった。祖母からすれば、亡くなってすでに葬式も出した芳郎が戻って来るな信じがたかった。母は怖くて布団のなかで体を丸めていた。のちに「父ちゃんは幽霊やと思うた」と話していた。

祖母がよもや生きて還ると思えなかったのは、芳郎の赴任地が硫黄島だったからだろう。硫黄島は1945年3月25日に玉砕。日本軍20933名のうち、生きて米軍の捕虜になったのは1023名。実に4.9％しかいない。

「水が飲みたい」仲間のために水を汲んでいたら

100人に4、5人しか生きて戻れない凄まじい時間を生き抜いた芳郎から、私は硫黄島での日々について何度も聴かされた。川や地下水のない島で、雨水しか飲めなかったこと。防空壕の中はうじ虫がわいていたこと。葉っぱや虫や蛇を食べたこと。

戦況が苦しくなった終盤、重い傷を負い、おそらく助からないであろう仲間の兵が「水が飲みたい」と芳郎にすがった。

「出て行ったらな、あぶねえんじゃ。そこここで火炎放射器を持った米兵がウロウロしちょった。そやけど、そいつに死ぬ前に水を飲ませてやりてえち、おもうたんよ」

雨水を貯めていた場所で水筒に水を汲んでいたら、爆音が響いた。急いで戻ったら、芳郎がいた壕は全滅していたという。

「無念で、無念で……」

芳郎の話は、いつもそこで終わった。

「そんでじいちゃんはどうしたん？どこに住んだん？ すぐ捕虜になったん？ どこに行ったん？」

好奇心旺盛だった私は、続きを聴きたくてたまらなかった。けれど、芳郎はその先を話すことはなかった。いつも、いつも「無念で」で、終わるのだった。

「すまんじゃった、すまんじゃった」

「水」は、芳郎にとって戦争の苦しみを象徴するものだったと思う。食卓に水や麦茶が出ていないと「子どもに水をやらんか！」と祖母を叱った。私たち孫が水をごくごく飲むのを、目を細めてじっと見ていた。

硫黄島の前に赴いた中国での話はほとんどしなかった。ただ一度、戦地から持ち帰った写真がちゃぶ台に置いてあり、そこには刀を振り上げた日本兵と、白い包帯で目隠しをされ正座した人が写っていた。子ども心に「中国の人を殺したんだ」と理解した。芳郎に「これ、なん？」と聞くと、「2人殺した」と言った。何人か殺した、とか、何人も殺した、ではなく「2人」という具体的な数字が、紛れもない事実であることを私に突き付けた。

戦後は船大工として造船所を営んだ芳郎の生年は定かではないが、1905年ごろと思われる。幼少期、私たちが想像もできない貧しい家庭で育った。10歳ほどで奉公に出され、尋常小学校を卒業していない。よって読み書きができない「完全文盲」だった。

「だから2回も戦争に行かされたんよ」と母は悔しそうに言った。大戦末期の戦場だった硫黄島は、当時「老兵」と言われた30代や40代の「再応召兵」が多かったとされるが、芳郎も当時40歳前後だった。最初に中国に赴き一度帰国した後、陸軍兵として硫黄島へと再び応召されていた。年齢は高かったのに消耗戦を生き抜く体力があった。大工仕事で鍛えていた体はとても逞しかった記憶がある。

義父と祖父の２つの異なる苦しみ

私が大学を卒業して間もなく、芳郎は80歳で亡くなった。看取った母から、死の際で「すまんじゃった、すまんじゃった」と両の手を合わせながら逝ったと聞いた。私の頭の中に「2人」が浮かび上がった。芳郎は硫黄島で受けた自分の傷よりも、自身の犯した罪にずっと苦しみ抜いたのだと悟った。

洋吉は被爆したわが身が疎まれる恐怖を。

芳郎は中国人を殺めた罪に。

私の家族は、戦争によって2つの異なる苦しみを背負わせられた。なぜならば、日本は戦争の後半は守りに転じたけれど、前半は他国への侵略を繰り返したからだ。だからこそ、8・15の終戦記念日は、被害と加害の両面を、私は見つめなくてはいけない。そして、辛く苦しい命の物語を、これからも伝えなくてはとあらためて思う。

出版記念イベントでお会いしたとき、森田さんから「よろしくね、よろしくね」と言われた。あんたたちに託すからねという意味だと解釈した。天国にいる祖父と義父も同じメッセージを送っているに違いない。

永遠に「＃戦争反対」だよ、と。

