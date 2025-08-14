ワーママが取引先との会食で「ママモード」スイッチ全開！大声で止めてしまったこと

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるあるの共感力」です。現在、うつ子ちゃんは4歳の息子さんと夫と3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

賞味期限がすぎたもの、食べてますか？

みなさん、「賞味期限」と「消費期限」の違いを知っていますか？

食品には必ず、食べられる目安の表示がついています。「消費期限」（食品が安全に食べられる期限。劣化しやすい生ものやお弁当などに用いられることが多い）と「賞味期限」（食品を包装状態のまま、定められた方法で保存し、品質が劣化せずに美味しく食べられる期限）。ともに、〇月〇日という日にちが書いてありますが、どこまで過ぎてOKなのか、迷われることはないですか？

ざっくり言うと、「消費期限」は書いてある期限までに食べ切ろうというもので、「賞味期限」は期限を過ぎたらできるだけ早く食べ切ろう、というのが目安とのこと。我が家でも、腐りやすいものが多く、この季節は特に危険なので”消費期限”内に食べています。ただ、賞味期限に関しては、多少過ぎてもまぁ、大丈夫でしょ、という感じで食べていました。

「いました」と書いているのは、今はしていないからです。というのも、息子が生まれてから、ずぼらな性格が小さなことも気になってしまう「神経質」モードになってしまったのです。他のママ友に話を聞いても、「わかる！夫と二人暮らしのときには、かなり適当だった」「お腹を壊してもまぁ、仕方ないって感じだったけど、子どもが出来てからは食中毒にならないように、めちゃくちゃ気を付けている」という声が多かったのです。今回はそんな「子育てし始めてから発生する母親の安全センサー」についてお伝えします。

出産後から性格が変わった⁉ 「脱ずぼら」に

「賞味期限いつまで問題」以外にも、離乳食が始まった頃は育児本やネットで材料やどうすれば安全を保てるかを徹底的に調べる検索マンと化しました。アレルギーが出るか様子見しなくちゃいけないと記載されていたことから、卵は「耳かき1杯から」と言い聞かせながら、100円ショップで耳かきを購入して、プルプルと震える手で卵を少量投入したこともありました。

息子が2歳頃になると、手で掴んでひとりでなんでも食べられるようになりました。そうなると、手はきちんと洗ったの？ がまず気になり、さらに、ぶどうやミニトマトといった粒状の食べ物を喉に詰まらせないか、心配に……。実際に小さな子どもは、ミニトマトやブドウのような“丸くてツルッとした食品”を喉に詰まらせることがあって、日本小児科学会も「4歳以下にはブドウを1/4以下に切る」などの具体策を示しています。

他にも食品だけでなく、床の埃が気になるようになりました。子どもって、床にベタッと座って遊ぶじゃないですか……。息子がお昼寝している間に、床をきれいにできるようにと、粘着テープのコロコロを愛用し、気づけば2時間に1度は部屋中をコロコロしていました。もともと超ずぼらだったのに……、細かなことは気にしない大らか母さんを目指すはずが、なんだかいたるところが気になってしまう「神経質ママ」に変貌していたのです……。

取引先の方との会食中に[ママモード」!!

先日、仕事の会食でちょっとやらかしてしまいました。

取引先の40代男性2人と焼肉店に行きました。扉をくぐると甘辛いタレの香りがフワっ〜と広がり、食欲をそそります。久々の焼肉！ 仕事の会食なのに、食欲爆発うつ子ちゃんです（笑）。席に座ってすぐ、お皿やお箸やおしぼりを手早く配り、家族で外食するときの「子育て中の母親モード」で食べる準備を自然と始めてしまった私……。お腹を空かせ、一秒たりとも待てない息子が目の前にいるわけでもないのに、なぜか「早くオーダーを済ませないと！」というプレッシャーに取りつかれてしまったのです。

男性2人の会話に相づちを打ちながらも、無意識にトングの置き場所を整え、生肉の皿と取り皿、タレ皿の導線を目でなぞる私。焼肉は大好きですが、生肉と火を扱うので、息子の手が届かないように、お皿や道具の置き場、流れをまず確認しないと落ち着かないのです。これは息子が生まれてからの私の“子育てあるある”であり、快適に食事をするための“安全センサー”でもあるわけです。そして、そのとき、安全センサーも全開で起動してしまったのです。

ほどなく、肩ロースが運ばれてきました。赤身にいい感じにサシが入ったきれいなお肉が並び、その下に彩り用の野菜が敷かれています。そして、お肉を焼き網の上に並べた後のことでした。目の前にいた取引先の男性の箸が動き、肩ロースの下に敷かれていた野菜を掴んで食べようとしているではありませんか！

「ちょっとまってください！それ、生肉が付いていたやつですからぁぁぁぁあああ！」

反射的に大きな声を上げてしまった私……。あまりに大きな声が出て、私が一番驚き、目の前の男性は一瞬「え？」と戸惑い顔……。「ヤバっ！」やってしまいました……。私は我に返り、「わ〜！ すみません！ ついつい子育てのクセで、ちょっと待った！ それ食べないで！とやってしまうんです」とすぐに謝罪しました。

相手は、「いえいえ、お子さんがいるとそうなりますよね。あるあるですよね」と笑って受け止めてくださいました。結局はこの出来事で場が和み、会話は子育て話へと広がっていきました。そして、同席されていたもうひとりの方が、「以前、ニュースで『焼肉の添え野菜の食中毒に注意』ってやっていましたね、命の番人が同席で助かりましたよね」と私の発言に対してフォローしてしてくださって、その後は仕事の話も和気あいあいと進んだのです。このときのエピソードをX（旧Twitter）にポストしたところ、なんと約3000件の「いいね」をいただきました。もしかして、ママモードの安全センサーに心当たりがある方が私以外にもいるのでしょうか？

子どもが生まれてから身についたこの“安全センサー”に関して、「私って気にし過ぎているのかな……」「神経質になり過ぎている？」と悩むこともありました。でも、誰かの命や健康を守るサインでもあるんだと思ったら、「安全センサー、起動しちゃうときがあってもいいじゃない」と少し気がラクなりました。 “神経質”じゃなくて“やさしさの形”なんだと肩の力を抜いて考えることにしました。

子育中はどうしても、「準備をきちんしなくちゃ」「段取りよくしないと子どもがぐずってしまうから……」と先に先に物事を考えがちです。子育て中には必要な思考やクセであっても、仕事などではそのモードは、慌ただしさや落ち着かない気持ちを抱かせてしまうのかも、と思っていました。でも、子育て中の思考やクセを書きならべてみると、事前の準備も、段取りのよさもビジネスにとっても重要なこと。仕事にも活用できるスキルなのかもしれません。

今、お盆休みの真っ最中ですが、子育て中の方たちはみな、「子どもがお腹を壊さないかな」「変なもの食べてないかな」「そっちアブナイ！」と360度フル全開で安全センサーを起動して、お疲れしていることでしょう。でも、その安全センサーは、あなたの生きるスキルもきっと向上させてくれるはずです！ 私もそう信じて、頑張ります！ ワッショイ！

