1人暮らしのおばあちゃん、津波警報が出たときの行動に1.6万いいね「賢い！」「熱中症対策もできる」【ママリ】

逃げなきゃいけないときがわかる、とアピタへ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めいなん🍆(@054758373)さんの投稿したエピソードです。皆さんは住んでいる地域で「津波警報」などが出た際には、どんな行動を起こしますか？アピタでお漬物屋店長を勤めるめいなんさん。いつも買い物に来るおばあちゃんが「不安だからとりあえずアピタに来た」と来店したそう。その理由になるほど、と気づきがありました。

アピタでお漬物屋店長を勤める・めいなん🍆(@054758373)さん。いつも買い物に来るおばあちゃんが「不安だからとりあえずアピタに来た」と来店したそう。その理由になるほど、と気づきがありました。緊急時の心づもりの1つとして、参考になる投稿です。

いつも夕方前に買い物に来るおばあちゃんが

「TVつけたら津波警報が出てたんだけど、みんな避難するのか分からなくて。一人暮らしで不安だからとりあえずアピタに来た」

「ここなら逃げなきゃいけない時わかるでしょう？」

なるほどなるほど、確かに一人暮らしだと不安だよね～

テレビで津波警報が出ているのを見て、とりあえずアピタに来たおばあちゃん。皆が避難するのかわからず「ここなら逃げなきゃいけないときがわかる」とアピタへ来店されたそうです。1人暮らしとなると不安もきっと大きくなってしまいますものね。お店には非常時のマニュアルがあるでしょうし情報も集まるので良いアイデア。



この投稿には「やっば単身だと相談する相手も居ないし怖いよね💦」「冷房効いてるし物資もそろうしね」といったコメントが寄せられていました。問題がなければ待機中は冷暖房もあり、いざとなったらさまざまな物があるのも良い点。どの世代であっても、人の集まる施設で情報を得るのはいいかもしれませんね。普段行き慣れた場所であればなお安心です。



なお、豪雨などの被害を受けやすい地域にある「アピタ名古屋南店丸越」での出来事だったそうです。災害などで不安に感じたときに役立つ投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）