薄毛、地味…“隠れイケメン”の別人級ビフォーアフターに衝撃、「ギャップで風邪ひく」「別人！」美容師のスゴ技とは？
男性の美容意識も高くなったと言うけれど、それもごく一部。「自分の見た目をどうにかしたくても、何をどうしていいかわからない」「美容院はハードルが高い」といった悩みを抱える人もいるのでは？ ここでは、スゴ腕の美容師の手によって、驚きの変貌を遂げた男性たちのイメチェンをご紹介。「今さら見た目なんて…」と諦めてしまう前に、一歩踏み出す勇気をくれそうだ。
【ビフォーアフター】「いや別人だよね？」震えるレベルに変貌した施術後
■ロン毛の薄毛男性、「家族にも“誰？”と言われるレベル」に大変身
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
1人目の男性は、肩までのワンレンヘアに黒ぶちメガネ、マスク姿で「オタクっぽい」「陰キャ」な印象。実は薄くなってきた前髪、直毛がゆえにぺったんこになってしまう髪質に、あきらめにも似た気持ちから1年近く髪を切らず、伸び放題になってしまっていた。
カンタさんが見たところ、「髪が細くて柔らかいことに加え、ご本人も気にされているように前髪からトップにかけての真ん中あたりがちょっと薄くなってきているので、ボリューム感がなくなってしまっているのが原因」とのこと。「大人っぽい雰囲気を生かして、色気のあるスタイルにしたい」と考え、センターパートで顔の輪郭をカバーしつつ、ボリューム感を意識したカットを施した。「簡単にボリュームを出すには、真ん中からちょっと左右どちらかにずらしたところで髪を分けるのも方法です。また、この方は目が二重でキリッとされていたので、前髪を目にかかるくらいのところで流しました。こうすることで、こめかみが狭く見え、目力と色気がアップします」。
さらに、男性の希望で初のカラーも施すことに。カンタさんが提案したのは、本人希望の「白」ではなく、似合いやすく女性ウケも良い「アッシュグレー」。仕上がりは、黒髪の重たい印象から一転、スタイリッシュで色気のあるイケメンに変身。この様子には動画視聴者からも、「別人すぎる！」「家族にも“誰？”と言われるレベル」「カッコイイ」「ギャップがすごすぎて風邪ひきそう」と絶賛の嵐が。カンタさんは、「ミルクティーベージュやナチュラルブラウンといった自然な感じで髪全体が明るくなるヘアカラーがいいと思います」と、初心者にも入りやすいカラーを紹介してくれた。
もう1人は、秋葉原のゲーセンで出会った男性で、「よく見ると美しい顔立ちなのに垢抜けない」典型的な“隠れイケメン”。独特な雰囲気に声をかけるのをためらったものの、伸びきった髪と整った顔立ちに美容師魂が刺激され、勇気を出して声をかけたという。男性は過去の勧誘被害から警戒していたが、「もっとカッコよくできるんで、ぜひ任せてほしいです！」というカンタさんの自信に心を動かされ、イメチェンを承諾。
この男性は普段1000円カットを利用し、髪型に無頓着。「短めでバッサリ」とだけ希望を伝えたが、カンタさんは硬くてクセ毛・毛量多めの髪質を考慮し、爽やかで男らしいアップバングスタイルに仕上げた。その変貌ぶりには「別人級イケメン」「完璧なイメチェン」「垢抜けましたね」と驚きの声が多数寄せられた。
「目がくっきり、鼻筋も通っていて顔立ちが良いのに、髪型がそれを生かしていなかった。本当にもったいない」とカンタさんは語る。簡易カットでは髪質に合ったスタイルが難しく、満足できずに「こんなものか」と諦める人も多いという。美容室では髪質や悩みを共有し、会話を通じてライフスタイルや好みを汲み取ってもらうことが重要。「フィーリングが合えば、自分の個性を生かした髪型が作れる。諦めずに自分に合う美容師を見つけてほしい」とカンタさんはアドバイス。施術後の男性の自信に満ちた表情が、その効果を物語っていた。
