夏の装いに◎ブラデリスニューヨークの新作ノンワイヤーブラで理想のバストに

バストラインは自分らしさを表現する大切なパーツ。だからこそ、心地よさと美しさの両方をかなえたい女性にとって、「ノンワイヤー＝頼りない」は過去の話です。補整下着ブランド＜ブラデリスニューヨーク＞から、特許技術を搭載した新作「LiftMeUpブラ」が誕生。軽やかさと補整力を両立したこの一枚が、毎日のインナー選びに革命をもたらしてくれそう♡

特許技術でバストを立体的にメイク

新登場の「LiftMeUpブラ」最大の特長は、独自の三方向から引き上げる“引き上げアーチパネル”。

この特許技術を、モールドカップでサンドする仕様にすることで、服に響きにくく自然なシルエットを実現しました。

ノンワイヤーでありながら、丸みのある美しいバストラインをかなえてくれる設計が秀逸です。さらに、プッシュアップ機能を備えたモールドカップが、ふっくらとしたデコルテを演出してくれます。

快適さも美しさも妥協しないUバック仕様

デザインにも妥協なし。背中部分は脇高設計のUバックで、気になるハミ肉もやさしくカバー。段差レスでなめらか、フラットな縫製仕上げだから、肌あたりも◎。

背中が開いた夏のおしゃれなトップスとも相性抜群で、インナーとしての実用性も文句なしです。機能とファッション性の両方を備えた一枚なら、自分らしいスタイルを心地よく楽しめそう。

選べるカラーとアイテム展開で自分仕様に

ブラ 価格：6,050円(税込)/ショーツ 価格：3,200円(税込)/キャミ 価格：6,600円(税込)

カラーはシックなブラック、優しげなライトグレー、華やかなカシスの3色展開。定番ブラに加え、ショーツやブラキャミも揃うので、ライフスタイルや着用シーンに合わせてトータルで選べます。

サイズもS～3Lと幅広く、体型を問わずジャストフィットが見つかるのも嬉しいポイント。自分にぴったりの一枚を、ぜひ見つけてみて。

ブラデリス LiftMeUpブラ

サイズ：S／M／L／LL／3L(カラー：ブラック／ライトグレー／カシス)

ブラデリス LiftMeUpショーツ

サイズ：M／L／LL／3L(カラー：ブラック／ライトグレー／カシス)

ブラデリス LiftMeUpブラキャミ

サイズ：S／M／L／LL／3L(カラー：ブラック／ライトグレー)

美しさと快適さを手に入れて



バストをただ整えるだけでなく、着け心地やファッションとの相性までも計算された「LiftMeUpブラ」。

補整力がありながら、ノンワイヤーの軽やかさも忘れないその設計は、まさに“理想のブラ”の進化系。

毎日の装いに自信をくれる一枚として、あなたのワードローブに加えてみてはいかがでしょうか。新しい自分との出会いが、きっと待っています♡