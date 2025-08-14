【火を使わず10分以内で完成】夏休みに大活躍！子どもが喜ぶ簡単ランチレシピ15選
夏休みのお昼ごはん「なにを作ろう…」と迷っていませんか？ 暑い日はなるべく火を使わず、手早く調理したいですよね。
そこで今回は、【火を使わず10分以内】で作れる簡単ランチを15品ご紹介。
包丁も最小限、洗い物もラクラク！ 子どもも思わず笑顔になる、おいしくて飽きないメニューを集めました。冷蔵庫にあるものでパパッと作れるレシピばかりです。忙しい夏休みに、ぜひ活用してください！
■火を使わず10分以内！【ごはん：7選】
香ばしいゴマ油が食欲をそそる丼です。マグロとアボカドは相性抜群！ 卵黄をとろりとからめて、まろやかな味わいを楽しんでください。見た目も華やかで満足感のある一品です。
「森のバター」と言われるほど栄養価が高いアボカドと、カルシウムたっぷりのシラスを合わせた、栄養満点な一杯です。ごはんにのせるだけで完成する手軽さも魅力。ヘルシーなのもうれしいですね。
マグカップひとつでOK！ 材料を混ぜてレンジで加熱するだけで、クリーミーなカルボナーラ風ごはんに。半熟卵を崩せば、とろ〜り濃厚な味わいになります。
納豆とチーズをのりでくるっと巻くだけで、手軽なおつまみごはんに。ツナマヨやエビなど具材を変えれば、子どもも喜ぶ、ごちそうランチに早変わり！
手こね寿司を洋風にアレンジ。クリームチーズとアボカドを使うため、子ども好みの味わいです。カツオの代わりにマグロを使っても◎。
フライパン不要の高菜チャーハン。レンジで1分30秒加熱すれば出来上がりです。明太子を加えて、ちょっぴり贅沢な味変もおすすめ。
手間がかかるオムライスも、レンジ調理なら手軽。卵は10秒ずつ加熱して、お好みのトロトロ具合に仕上げましょう。子どもにも大人気の味わいが簡単に作れます。
■火を使わず10分以内！【麺類：4選】
栄養価の高いサバ缶は、忙しい日の救世主。そんなサバ缶を使った栄養たっぷりのうどんです。卵黄をからめながら食べましょう。お好みでキムチや納豆を加えても良いですね。
シャキッとした生ピーマンがアクセント！ トマトと塩昆布で和えるだけの、さっぱり＆ヘルシーなサラダ風うどんです。暑い日にも最適。
冷凍うどんでカルボナーラを作ってみませんか。明太子の辛味が生クリームで調和されて、とってもクリーミーな味わいです。冷凍うどんはレンジを使えば、さらに時短が叶います。
屋台の味をレンジで再現できる簡単レシピ。洗い物が少なく済むのもうれしいところです。野菜をたっぷり使って具沢山で食べましょう！
■火を使わず10分以内！【パン：4選】
食物繊維たっぷりの干し芋にチーズをのせて焼くだけ。香ばしくとろけるチーズと、ほんのり甘い干し芋が絶妙です。朝ごはんや軽食にもどうぞ。
みそのコクとマヨネーズのまろやかさが、キノコの旨味を引き立てます。チーズの塩気がアクセント。トースターで焼くだけで、香ばしさが増す一品です。
香り高いクロワッサンに、ハム・チーズ・レタスをサンド。シンプルなのにリッチな味わいで、見た目もおしゃれです。ランチはもちろん、おもてなしにも喜ばれます。
混ぜた具材をパンにのせるだけ！ ツナマヨやオニオンサーモンなど、具材のバリエーションは無限大です。彩り良く盛り付ければ、見た目から食欲を誘います。
気になるレシピは見つかりましたか？ どのレシピも、子どもがペロリと食べてくれるアイデアが光ります。暑い日は無理せずラクして、お昼ごはん作りを乗り切りましょう。気になるレシピから試して、夏のランチタイムを笑顔あふれる時間にしてくださいね。
(豊島早苗)
そこで今回は、【火を使わず10分以内】で作れる簡単ランチを15品ご紹介。
包丁も最小限、洗い物もラクラク！ 子どもも思わず笑顔になる、おいしくて飽きないメニューを集めました。冷蔵庫にあるものでパパッと作れるレシピばかりです。忙しい夏休みに、ぜひ活用してください！
・ゴマ油香る！ マグロアボカド丼
香ばしいゴマ油が食欲をそそる丼です。マグロとアボカドは相性抜群！ 卵黄をとろりとからめて、まろやかな味わいを楽しんでください。見た目も華やかで満足感のある一品です。
・アボカドシラス丼
「森のバター」と言われるほど栄養価が高いアボカドと、カルシウムたっぷりのシラスを合わせた、栄養満点な一杯です。ごはんにのせるだけで完成する手軽さも魅力。ヘルシーなのもうれしいですね。
・半熟卵のカルボナーラごはん
マグカップひとつでOK！ 材料を混ぜてレンジで加熱するだけで、クリーミーなカルボナーラ風ごはんに。半熟卵を崩せば、とろ〜り濃厚な味わいになります。
・おつまみ手巻き
納豆とチーズをのりでくるっと巻くだけで、手軽なおつまみごはんに。ツナマヨやエビなど具材を変えれば、子どもも喜ぶ、ごちそうランチに早変わり！
・洋風手こね丼
手こね寿司を洋風にアレンジ。クリームチーズとアボカドを使うため、子ども好みの味わいです。カツオの代わりにマグロを使っても◎。
・レンジチャーハン
フライパン不要の高菜チャーハン。レンジで1分30秒加熱すれば出来上がりです。明太子を加えて、ちょっぴり贅沢な味変もおすすめ。
・レンジオムライス
手間がかかるオムライスも、レンジ調理なら手軽。卵は10秒ずつ加熱して、お好みのトロトロ具合に仕上げましょう。子どもにも大人気の味わいが簡単に作れます。
■火を使わず10分以内！【麺類：4選】
・10分で完成 冷凍うどんと鯖缶で簡単ぶっかけうどん
栄養価の高いサバ缶は、忙しい日の救世主。そんなサバ缶を使った栄養たっぷりのうどんです。卵黄をからめながら食べましょう。お好みでキムチや納豆を加えても良いですね。
・ピーマンとトマトの夏野菜サラダうどん
シャキッとした生ピーマンがアクセント！ トマトと塩昆布で和えるだけの、さっぱり＆ヘルシーなサラダ風うどんです。暑い日にも最適。
・明太子カルボナーラうどん
冷凍うどんでカルボナーラを作ってみませんか。明太子の辛味が生クリームで調和されて、とってもクリーミーな味わいです。冷凍うどんはレンジを使えば、さらに時短が叶います。
・レンジで簡単！ 屋台風焼きそば
屋台の味をレンジで再現できる簡単レシピ。洗い物が少なく済むのもうれしいところです。野菜をたっぷり使って具沢山で食べましょう！
■火を使わず10分以内！【パン：4選】
・干し芋トースト
食物繊維たっぷりの干し芋にチーズをのせて焼くだけ。香ばしくとろけるチーズと、ほんのり甘い干し芋が絶妙です。朝ごはんや軽食にもどうぞ。
・キノコのみそマヨトースト
みそのコクとマヨネーズのまろやかさが、キノコの旨味を引き立てます。チーズの塩気がアクセント。トースターで焼くだけで、香ばしさが増す一品です。
・クロワッサンサンド
香り高いクロワッサンに、ハム・チーズ・レタスをサンド。シンプルなのにリッチな味わいで、見た目もおしゃれです。ランチはもちろん、おもてなしにも喜ばれます。
・オープンサンド
混ぜた具材をパンにのせるだけ！ ツナマヨやオニオンサーモンなど、具材のバリエーションは無限大です。彩り良く盛り付ければ、見た目から食欲を誘います。
気になるレシピは見つかりましたか？ どのレシピも、子どもがペロリと食べてくれるアイデアが光ります。暑い日は無理せずラクして、お昼ごはん作りを乗り切りましょう。気になるレシピから試して、夏のランチタイムを笑顔あふれる時間にしてくださいね。
(豊島早苗)