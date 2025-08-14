夏休みのお昼ごはん「なにを作ろう…」と迷っていませんか？ 暑い日はなるべく火を使わず、手早く調理したいですよね。

そこで今回は、【火を使わず10分以内】で作れる簡単ランチを15品ご紹介。


包丁も最小限、洗い物もラクラク！ 子どもも思わず笑顔になる、おいしくて飽きないメニューを集めました。冷蔵庫にあるものでパパッと作れるレシピばかりです。忙しい夏休みに、ぜひ活用してください！

■火を使わず10分以内！【ごはん：7選】

・ゴマ油香る！ マグロアボカド丼


香ばしいゴマ油が食欲をそそる丼です。マグロとアボカドは相性抜群！ 卵黄をとろりとからめて、まろやかな味わいを楽しんでください。見た目も華やかで満足感のある一品です。

・アボカドシラス丼


「森のバター」と言われるほど栄養価が高いアボカドと、カルシウムたっぷりのシラスを合わせた、栄養満点な一杯です。ごはんにのせるだけで完成する手軽さも魅力。ヘルシーなのもうれしいですね。

・半熟卵のカルボナーラごはん


マグカップひとつでOK！ 材料を混ぜてレンジで加熱するだけで、クリーミーなカルボナーラ風ごはんに。半熟卵を崩せば、とろ〜り濃厚な味わいになります。

・おつまみ手巻き


納豆とチーズをのりでくるっと巻くだけで、手軽なおつまみごはんに。ツナマヨやエビなど具材を変えれば、子どもも喜ぶ、ごちそうランチに早変わり！

・洋風手こね丼


手こね寿司を洋風にアレンジ。クリームチーズとアボカドを使うため、子ども好みの味わいです。カツオの代わりにマグロを使っても◎。

・レンジチャーハン


フライパン不要の高菜チャーハン。レンジで1分30秒加熱すれば出来上がりです。明太子を加えて、ちょっぴり贅沢な味変もおすすめ。

・レンジオムライス


手間がかかるオムライスも、レンジ調理なら手軽。卵は10秒ずつ加熱して、お好みのトロトロ具合に仕上げましょう。子どもにも大人気の味わいが簡単に作れます。

■火を使わず10分以内！【麺類：4選】

・10分で完成 冷凍うどんと鯖缶で簡単ぶっかけうどん


栄養価の高いサバ缶は、忙しい日の救世主。そんなサバ缶を使った栄養たっぷりのうどんです。卵黄をからめながら食べましょう。お好みでキムチや納豆を加えても良いですね。

・ピーマンとトマトの夏野菜サラダうどん


シャキッとした生ピーマンがアクセント！ トマトと塩昆布で和えるだけの、さっぱり＆ヘルシーなサラダ風うどんです。暑い日にも最適。

・明太子カルボナーラうどん


冷凍うどんでカルボナーラを作ってみませんか。明太子の辛味が生クリームで調和されて、とってもクリーミーな味わいです。冷凍うどんはレンジを使えば、さらに時短が叶います。

・レンジで簡単！ 屋台風焼きそば


屋台の味をレンジで再現できる簡単レシピ。洗い物が少なく済むのもうれしいところです。野菜をたっぷり使って具沢山で食べましょう！

■火を使わず10分以内！【パン：4選】

・干し芋トースト


食物繊維たっぷりの干し芋にチーズをのせて焼くだけ。香ばしくとろけるチーズと、ほんのり甘い干し芋が絶妙です。朝ごはんや軽食にもどうぞ。

・キノコのみそマヨトースト


みそのコクとマヨネーズのまろやかさが、キノコの旨味を引き立てます。チーズの塩気がアクセント。トースターで焼くだけで、香ばしさが増す一品です。

・クロワッサンサンド


香り高いクロワッサンに、ハム・チーズ・レタスをサンド。シンプルなのにリッチな味わいで、見た目もおしゃれです。ランチはもちろん、おもてなしにも喜ばれます。

・オープンサンド


混ぜた具材をパンにのせるだけ！ ツナマヨやオニオンサーモンなど、具材のバリエーションは無限大です。彩り良く盛り付ければ、見た目から食欲を誘います。

気になるレシピは見つかりましたか？ どのレシピも、子どもがペロリと食べてくれるアイデアが光ります。暑い日は無理せずラクして、お昼ごはん作りを乗り切りましょう。気になるレシピから試して、夏のランチタイムを笑顔あふれる時間にしてくださいね。
(豊島早苗)