難読苗字クイズ 第139回 【クイズ】この苗字、なんて読む?「多々納」さん
読めそうで読めなかったり、読めると思うものの正しく読めているかちょっと怪しい難読苗字。あなたは読めますか?
この難読苗字の読み方は?
「多々納」さんの読み方は……?
正解は次のページで――
正解は……
「多々納」さんの読み方は「たたの」
「多々納」さんの読み方は「たたの」。また、「ただの,たたのう,ただのう,おおの」といった読み方もするそうです。
出典：名字由来net
