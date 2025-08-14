読めそうで読めなかったり、読めると思うものの正しく読めているかちょっと怪しい難読苗字。あなたは読めますか?

この難読苗字の読み方は?

「多々納」さんの読み方は……?

正解は次のページで――


正解は……

「多々納」さんの読み方は「たたの」



「多々納」さんの読み方は「たたの」。また、「ただの,たたのう,ただのう,おおの」といった読み方もするそうです。

次回もお楽しみに!

出典：名字由来net

●他の難読苗字にもチャレンジ! 詳しくはこちら

●珍しい苗字の読み方がわかる「難読苗字検定」はこちら