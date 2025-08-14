【地域活性化】学生が提言した「子どものサードプレイス創出」を京田辺市で実現 ８月９日、小学生向けイベント『おかしな時間』を開催～大学生２１人が運営に参加し、大学生ならではの多彩なプログラムを提供～-- 摂南大学