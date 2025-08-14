『プレバト!!』500回を重ねて直面するテレビの環境変化 視聴者との信頼関係で得られた“才能アリナシ”の市民権
●新企画で“才能査定”は「たぶん通らない」
MBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00〜)が、14日の放送で500回の節目を迎える。芸能人の隠れた才能を専門家が査定し、ランキング形式で発表する“カルチャースクールバラエティ”の同番組は、2012年10月にスタート。以来、俳句、水彩画、生け花など、様々な分野でその才能を世に紹介し、日本民間放送連盟賞・テレビ教養番組部門優秀賞、放送人グランプリ・企画賞、橋田賞など、高い評価を受けてきた。
今やTBS系のGP帯バラエティの最長寿番組となったが、この13年という年月で直面するテレビを取り巻く環境の変化や、その中で『プレバト!!』が果たす役割と使命感を、総合演出の水野雅之氏が語ってくれた――。
『プレバト!!』総合演出の水野雅之氏
○緩み、アバウトさ、遊びは出演者のもの
――500回、13年を経て、テレビ番組を巡る環境の変化はどのように感じていますか?
13年前に大切にしたものが今でも残っていることもあるし、時代の変化に追いつくのに必死なところもあります。当初、最下位を笑うのではなくて1位を称える番組にしようとしたのは、番組が続いた大きな要因だと思います。一方で現在は、競争や優劣に関して繊細な表現が求められるから、新企画として「才能査定」や「プレッシャーショー」をコンセプトにしたら、たぶん通らないと思います。
――「才能ナシ」なんて、よくよく考えるとド直球ですよね。
そうですね。“才能アリナシ”で番組を作れるのは13年の間に得られた信頼感のおかげだし、市民権が得られたことに感謝しています。どの長寿番組にも共通する課題ですけど、初期のコンセプトを貫きつつ時代に合わせていけたらと思います。「才能ナシ」って強い言葉ですよね。今の自分が企画書出すとして、この言葉を提案できるかなあ。うーん…できないな(笑)
――今の時代に正月から国道1号線を封鎖する『箱根駅伝』を立ち上げるのは不可能みたいな話です。
これは今の時代にも通用するかわかんない、だけど大切なことだと思っているんですけど、制作チームが企画を考える時に、最初から最後まで、演出的な緩みやアバウトさがあってはいけないと思っています。緩みやアバウトさ、遊びは出演者のものだと思っていて、制作チームは、出演者が輝けるようなフレームをきっちりと作る。
『プレバト!!』の場合は企画としてプレッシャーがかかるフレームを設定したら、あとは芸能人の皆さんの頑張りと個性で番組が大きくなったという実感があります。制作チームが「個性が大切! 1位も最下位もみんな素晴らしい」というアバウトなフレームを作っていたら、出演者も困っちゃいますよね。
○“得がない”ワンカットは取り除く…編集がよりストイックに
――演出面で意識の変化はありますか?
映像のつなぎ方は大きく変わりました。『トリビアの泉』(フジテレビ)以来、結論を先に提示する構成は主流になっていましたけど、最近はさらにストイックなつなぎが必要とされています。制作側の“美学”や“気持ちよさ”として必要だと思っていても、視聴者にとっては“得がない”ワンカットなら取り除いて、見たい順番で構成していく意識というか。この感覚はYouTubeやTikTokの作り方に近いです。
いわゆる“煽り方”も変わったと思います。5〜6年前のサイドテロップを見返すと、「東大美女」とか入ってて、ドキッとします。一方で、テロップのトンマナは基本的に変わってないです。例えば、コメントフォローのテロップの色は当初からMCは緑、査定されている人は青、先生は赤みたいに役割で分けていて、その上で時代にアジャストしています。男性＝青、女性＝ピンクみたいなテロップワークはもうアウトじゃないですか。そのあたりの意識はスタッフが徹底してくれているし、先日も「カワイイ」「優しい」といった、女性らしさと言われていた言葉も配慮してテロップの色をピンク以外の色で指示してくれていました。
――時代の変化を察知しながら、表現を合わせてきたんですね。
テレビは時代より早過ぎちゃうと、意識高く見えすぎてしまうから難しいところなのですが、『プレバト!!』はこうやって定着させてもらったので、表現も改めていく番組なのかなという使命感も少しあります。
「女優」を「俳優」と表記するかどうかは、何回も迷ったんですよ。女優という肩書きに誇りを持っている人もいるし、「朝ドラ俳優」と紹介しているのに女性が話してるっていう違和感を持つ視聴者もまだいるので。「俳優」と入れてみたり、「女優」に戻したり、何回も行き来して、最終的に全部「俳優」に決めるまで2〜3年かかったと思います。もちろんこういうことって、事前に気づけるものと気付けないものがあって、視聴者の指摘でハッとすることもあるんですけど、試行錯誤しながらアップデートできたらいいなと思います。
●世帯視聴率の時代に育ってきた番組が向き合う新たな指標
――13年の間に視聴率の捉え方も変わって、「世帯」一辺倒だったのが、今は「個人全体」や若い世代を中心とした「コア」といった指標が生まれて重視されるようになってきました。『プレバト!!』は世帯や個人全体が強い番組ですよね。
編成的にはコアが高いほうがいいという傾向はありますが、『プレバト!!』にはしっかりスポンサーが付いてくれているので、営業的に堅調です。若い人たちにも見てもらえるように日々作っていますが、この番組は全盛期の『VS嵐』(フジテレビ)と『いきなり!黄金伝説。』(テレビ朝日)の裏で、3カ月以内に世帯10％行かなかったら打ち切られるというところでスタートしています。あの時、どこの層をメインターゲットにしようかと考えた時に、主婦層や3層(50歳以上)にしてなかったら番組はとっくに終わってたと思います。
世帯視聴率の時代に支持されて、視聴者との信頼関係が生まれて、芸能人の皆さんの頑張りで『プレバト!!』が育ってきた。これは番組がスタッフや局だけのものだけではなくて、視聴者と出演者の皆さんに大きく育ててもらえたということなんです。TBSは去年「LTV4-59」(男女4〜59歳)という指標を導入しました。『プレバト!!』ももちろんそこは意識しているのですが、個人全体が強い番組として視聴者との関係性が構築されているのに違う指標を意識しすぎちゃうと、個性を無理やりねじ曲げることになりかねないんです。
――最近の各局ゴールデンタイムは2時間スペシャルを隔週で編成することが多いですが、『プレバト!!』は比較的レギュラー枠で毎週放送されていると思います。これも、視聴者との信頼関係において大事なことですよね。
最近は、1時間、1時間、2時間みたいなことも増えているんですけど、基本的には毎週のオンエアを楽しみにしてくださっている視聴者も多いと思います。かつては『プレバト!!』も隔週2時間だったのですが、3年目くらいから毎週放送するようになって、視聴率も高いところで安定するようになりました。毎週やっているのが一番のPRだという実感があります。
○「テレビ離れ」の中で果たす『プレバト!!』の使命
――それも、数字で結果を残しているからこそできることだと思います。そうした中で、いわゆる「テレビ離れ」が進む現状があります。
最近、物心ついてから初めてテレビを1週間で1秒も見ない時があったんですよ。めちゃくちゃ忙しい4日くらいを過ごしたら「あれ? 今週は全くテレビを見れなかったから、この流れで1週間まで行っちゃおう」と思って、リモコンも1回も触らないという風に日常生活での企画にして。そしたら、めちゃくちゃ普通に問題なく生活できたんですね。
きっと僕よりもテレビが必要じゃない人たちがいっぱいいる中で、それでも毎週楽しみにしてくれている視聴者がいるというのはすごいことだなと思ったのと、テレビ離れ、地上波離れを起こさないためには、どの系列でもいいので1週間で1つでも「この番組を見たい」と思ってもらわなきゃダメなんだろうと。幸いにも1週間の中で『プレバト!!』を楽しみにしている方は何百万人もいらっしゃるので、せめてその人数を減らさないように作らなきゃいけないと思ったんです。
――以前、当時日本テレビの橋本和明さん、フジテレビの木月洋介さんと鼎談してもらった時に、水野さんがゼクシィの「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです。」というキャッチコピーにかけて、「地上波なんか見なくても楽しいこの時代に、それでも僕らはテレビを見てほしい」という気持ちで作ろうと会議で話しているとおっしゃっていましたよね。
はい。テレビと意図的に離れてみて、それを改めて実感しましたね。『新しいカギ』(フジテレビ)を楽しみにしている高校生もいるだろうし、それぞれの番組が得意としている属性と関係値を築いて、その総数が積み上がれば、テレビのリモコンを押すという行動が引き続きあるかもしれない。だから番組それぞれの使命は、今までの視聴者を1人も裏切らないことなんだと、改めて思いました。
●在阪局制作の番組にある「良い距離感」のメリット
――番組スタート時、水野さんはまだ30代だったと思いますが、13年経ってベテランと呼ばれるキャリアになりましたよね。
TBS系のゴールデンタイムの演出では一番年上になってしまいましたね。スタート時の番組のスタッフは多く残っていて、みんなが13ずつ歳を取りました。ディレクターの１人は今年還暦を迎えてもバリバリ編集してますし、5人いる構成作家は、今や全員が他の番組ではチーフクラスです。一方で、20代のディレクターも活躍してるし、女性スタッフも増えました。最初より幅があるチームだと思います。
――そんな中で、ナレーションの銀河万丈さんは76歳で現役バリバリです。
銀河万丈さんはナレーションが上手いだけじゃなくて、銀河万丈さんのあの声が絶対に必要なんですよ。実は500回で1回だけ銀河さんが体調を崩して、ナレーション収録に来られないことがあったんです。所属事務所からは別のナレーターさんを代役にと言われたんですけど、全部過去の素材から銀河さんの声をコピペして放送しました。いつもみたいなピンポイントな煽りはできなくても、銀河さんの声じゃなくなる違和感が大きいので。たぶん、視聴者の誰にも気づかれていないと思いますけど(笑)
――在阪局制作の総合演出として、全国ネットのGP帯で戦うということはどのような意識がありますか?
良いことも不便なこともあります。TBSの皆さんにも気にかけてもらっているし、相談できる人も多いけど、思い立った瞬間に番組同士のコラボを成立させようとしても中々難しいですから。
でも裏を返すと、良い距離感で番組を見守ってもらえていると思いますし、この距離感があることが長寿番組になっていることの要因の一つだと思います。毎週放送していたら、きっといろんな人がいろんな感想を言いたくなっちゃうと思うんです。500回もやっている番組は、「時代に左右されない普遍的な楽しさ」と「放置しておくと時代遅れになるものへの毎週の改善」が絡み合っている。トレンドを追い求めすぎずに番組の大切なところをキープできているのは良かったです。トレンドって必ずしも正しいわけじゃないですし。
水野雅之氏が心を鷲づかみにされたという光宗薫の水彩画「東京タワー」(C)MBS
○「自分たちのコンテンツ」と捉える人を増やしていく
――『プレバト才能アリ展』(現在は金沢21世紀美術館市民ギャラリーAで31日まで開催中)に伺いまして、改めて芸能人の皆さんの素晴らしい作品の数々に感激しました。視聴者にこれを直接見てもらいたいという思いは、ずっとあったのですか?
はい、いつかやりたいと思っていました。こんなことをテレビ制作者が絶対言っちゃいけないこと思うんですけど、実物はテレビで見るよりすごくて、やっぱり画面を通したら伝わらないものがあるんですよ。作品のすごみや、色味というのは、やっぱり実際に見てほしいというのがありました。
――水野さんが光宗(薫)さんの作品の変化を見て強く感動したと言っていましたが、それを味わってほしいということですね。
おととしの年末に東急プラザ渋谷でまず水彩画展だけをやったんです。実は『プレバト才能アリ展』をやるために、皆さんがどれぐらい興味があるのかを知るためにやってみたのですが、東急プラザで今までにないぐらいの行列ができて、5万人も来場してくれました。
全国巡回中の『プレバト才能アリ展』は、京都で8万人、東京はバレーボール中継のため3週連続で番組が休止で開催告知ができなかったのに連日行列で、全日程時間制にして5万人にお越しいただきました。テレビって視聴率の「％」という単位ばかりが強調されるけど、本当の単位は「人」ですよね。一人ひとりの番組のファンの皆さんの顔が見られたというのもめちゃくちゃ大きいかったですね。
――反響という面では、俳句や水彩画などのカルチャースクールに入る人が増えたという話も聞きますか?
いっぱい聞きますし、俳句人口も増えましたよね。『プレバト!!』でカルチャースクールを運営すればいいのにという声もいっぱい頂きますが、制作チームが地上波以外のことをやるとロクなことがない気がして(笑)。番組スキル100の人が1年後に成長して200になったとするじゃないですか。でも番組を作る時は、この200を全部使わないと、やっぱり視聴者に見透かされる。200あるから100で番組を作って、残りの100は違うことやればいいという世界ではないという感じがすごくあるんですよ。『プレバト才能アリ展』も事業局が運営してくれていますし、カルチャースクールもやることになったら別の専門チームに任せます(笑)
――『プレバト!!』というIP、ノウハウがそのチームにちゃんと共有できれば。
番組というのは、「自分たちの番組」と思ってくれてる人が多ければ多いほどいいじゃないですか。今までは地上波だけだったけど、『プレバト才能アリ展』やもっと違う広がり方というのを考えた時に、「自分たちのコンテンツ」だと思ってくれる人たちが増えることがこの先、大事なんだろうなと思いますね。
●水野雅之1977年生まれ、愛知県出身。慶應義塾大学卒業後、2000年に毎日放送入社。営業局で6年勤務した後、大阪本社の制作に異動。2年後に東京支社の制作に異動し、『チェック!ザ・No.1』『地球感動配達人 走れ!ポストマン』をへて、『イチハチ』で初の総合演出となり、浜田雅功と初仕事。その後、『林先生が驚く初耳学!』『教えてもらう前と後』などを企画・演出・プロデュース。現在は『プレバト!!』総合演出のほか、新木優子の公式YouTube・TikTokなど地上波テレビにとどまらないコンテンツ制作を手がける。
