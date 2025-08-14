お笑い芸人のザブングル加藤（50）が13日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。3年ぶりの出演に“不満”を漏らした。

今回は、かまいたち・山内健司が熱望した企画「都内の物件のことは俺が1番知ってんねん」。同企画は東京都内の物件に関する様々なクイズが出題され、最も正解数が多い人が「初代・都内物件王」のという栄誉が与えられるとした。

冒頭、出演者が紹介され、加藤も「お願いします」とあいさつしたが「いや、久しぶりやろ!」と叫んだ。進行の濱家隆一は思わず笑い、加藤は「久しぶりすぎるやろ!3年呼ばれてないで」と訴えた。

この事実に濱家は「えっ!?もう3年もたちますか?えー!?そうですか?」とびっくり。加藤は「もう芸人辞めた思ってた?」とツッコミを入れつつ「宅建持ってるし、ファイナンシャルプランナーも2級持ってる」と今回の企画には自信があるとした。

続けて「で、あの…消防設備の仕事も今、芸人と併用してやってるから」と告げた。これにお笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタルは「もう芸人じゃねぇじゃねぇか。3年呼ばれない理由はそれだよ」と指摘して笑いを誘った。