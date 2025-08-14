歩きやすさがクセになる優秀シューズ【オリエンタルトラフィック】のレディーススニーカーがAmazonで販売中！
履いた瞬間から足がよろこぶ軽さ【オリエンタルトラフィック】のレディーススニーカーがAmazonで販売中！
シンプルなデザインでとことん使いやすさにこだわったニットスニーカー。伸縮性のある素材で足当たりが良く、ストレスなく履けるのが嬉しい。ソールは歩きやすいよう返りの良い設計にし、軽量化を実現。お仕事用やタウンユースとしても合わせやすい1足。
片足約140gの超軽量設計で、長時間歩いても疲れにくい仕様。普段履きにも通勤にも使いやすい仕上がりになっている。
伸縮性の高いニット素材を使用したスリッポンタイプで、足に優しくフィットし着脱もスムーズに行える。
厚さ2cmの返りの良いソールが歩行時の衝撃を吸収。ストレスフリーな履き心地を実現している。
豊富なカラーバリエーションで、自分のスタイルやシーンに合った一足を選びやすいのも魅力となっている。
