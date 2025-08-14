◇プロ野球セ・リーグ 中日4-3巨人(13日、東京ドーム)

巨人に逆転勝ちでカード勝ち越しを決めた中日の井上一樹監督が試合後、選手をたたえました。

中日の先発は柳裕也投手。初回に3点を奪われますが、2回からは2安打無失点の好投を見せ今季2勝目（2敗）をあげました。この投球に井上監督は、「初回はポンポンポンといかれたので、これアウト取れるかな？と思いましたけど、そのあとよく粘ってくれました」と試合を作った投球を評価しました。

決勝点となった6回のチェイビス選手の勝ち越しホームランに関しては、「なかなか彼も苦しんでいますけど、そのなかでいろいろ経験はさせて。日本の野球というのをだんだん理解してくれていると思う」と分析しました。

チームはこの勝利で広島を上回り4位に浮上。現在3位のDeNAに2ゲーム差としました。「もちろん勝ち越しを目指して頑張ってはいるんですけど、打線もピッチャー陣も頑張ってくれてると思います。まだまだ試合が30数試合ありますけど、終わるまで選手たちに期待しながら僕たちも頑張っていきます」と監督が力強い言葉を口にしました。