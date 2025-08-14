『しあわせな結婚』第5話 “幸太郎”阿部サダヲ、“ネルラ”松たか子をめぐって“黒川”杉野遥亮に嫉妬
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第5話が14日の今夜放送される。
【写真】病室で幸太郎（阿部サダヲ）を迎えた刑事・黒川（杉野遥亮）
主人公は、センセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながらテレビ番組にも出演、お茶の間から絶大な支持を得ている人気弁護士・原田幸太郎（阿部）。幸太郎は、入院先の病院で、感情を表に出さず、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）と運命の出会いを果たす。独身主義を貫いてきた幸太郎の結婚観を大転換させたネルラだが、実は大きな秘密を抱えていた。電撃結婚した2人は、ネルラの父・弟・叔父が暮らすマンションで新婚生活をスタート。しかしその後、少しずつ秘密が明らかになっていく…。
■第5話あらすじ
ついに、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意を固めたネルラは、父・寛（段田安則）のもとへ。「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と、問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。ネルラは大慌てで叔父・考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが2人とも出ない。動転したネルラは、思わず自分を見張るため家の前にいた刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に助けを求める。
ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・幸太郎は、なぜか病室にいる黒川に驚く。なぜ自分ではなく、捜査のため執拗に周辺をかぎ回る黒川に助けを求めたのか。嫉妬にも似た感情が湧き上がり、心がグチャグチャになる幸太郎。モヤモヤしたまま帰宅すると、ネルラが幸太郎に「事件の後の事情聴取で、わたし、ひとつだけ警察に嘘をついたの」と語り始める。実は自分と父、2人しか知らない“秘密”があると言うのだ。
そんな中、寛が15年前の事件について重い口を開く…。
ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
